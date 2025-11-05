Ate: Taxista es atacado a balazos tras resistirse al robo de su teléfono celular a plena luz del día

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia y criminalidad parece de nunca acabar a pesar del estado de emergencia decretado desde hace 15 días. Esta vez, un joven taxista fue atacado a balazos en Ate luego de resistirse al robo de su celular a plena luz del día.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este martes 4 de noviembre en la calle 3 de agosto. Gracias a una cámara de seguridad de un local cercano, se observó el preciso momento en que este delincuente, que protegía su identidad con el caso de su motocicleta, baja del vehículo, identifica a su víctima y posteriormente procede a atacarla.

De acuerdo a las imágenes, eran cerca de las 6 de la mañana cuando el conductor se disponía a abordar su vehículo para iniciar su jornada diaria de labores. Fue en ese momento cuando el criminal lo interceptó por lo que de inmediato lanzó su celular al suelo y emprendió veloz huida.

Lamentablemente, el taxista recibió dos impactos en el cuerpo mientras intentaba escapar, mientras el criminal dejó la escena con rumbo desconocido. Familiares y vecinos lograron auxiliarlo y trasladarlo de manera inmediata al Hospital de Ate donde viene recibiendo atención médica.

"Ahorita está en observación porque un disparo le ha caído en el estómago y otro en la cadera", relató uno de sus familiares a Exitosa.

Ate registra numerosos hechos delictivos en estado de emergencia.

Robos en la zona han aumentado

Exitosa también pudo conocer que este no ha sido el único hecho criminal ocurrido en las últimas horas en esta zona de Ate. Incluso, el mismo delincuente ya había cometido un robo minutos antes de atacar a este taxista.

De acuerdo a los vecinos, los asaltos ha mano armada han aumentado ya que el alcalde del distrito, Franco Vidal, ordenó retirar las tranqueras que antes habían sido colocadas por motivos de seguridad ya que evitaban que vehículos desconocidos transiten por esas calles.

Los residente solicitan al burgomaestre volver a colocar estas tranqueras para evitar nuevos actos delictivos. Además, indicaron que pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, no se vio presencia de patrullaje de la Policía Nacional del Perú.

De esta manera, un taxista fue atacado a balazos en Ate luego de resistirse al robo de su teléfono celular a plena luz del día y en estado de emergencia. La víctima se encuentra en el Hospital de Ate con pronóstico reservado.