Trump lanza mensaje a Mamdani, alcalde demócrata de Nueva York: "Mientras yo esté, EE.UU. no será comunista"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En el aniversario de su reelección, Donald Trump aseguró que Estados Unidos atraviesa "la edad dorada de su economía", durante un discurso ante miles de empresarios en el American Business Forum, realizado en el Kaseya Center de Miami.

"Hace un año reclamamos nuestro país, reclamamos nuestra soberanía. Hoy tenemos la economía más fuerte, las fronteras más robustas y el mejor espíritu de cualquier nación del mundo", afirmó el mandatario entre aplausos.

Trump celebró un "renacimiento económico sin precedentes", destacando inversiones que superan los 18 billones de dólares en nueve meses y proyectando alcanzar los 21 billones antes del fin de su mandato. "Hace un año éramos un país muerto. Ahora somos el más dinámico del mundo", sostuvo.

🇺🇸 | Trump advierte tras las elecciones en Nueva York: "Los demócratas instalaron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a EE.UU. en la Cuba comunista o la Venezuela socialista".pic.twitter.com/qXDXCj7wF8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 5, 2025

Críticas a los demócratas y al alcalde Mamdani

El presidente dedicó buena parte de su discurso a criticar a la oposición demócrata, acusándola de "haber hundido al país" con políticas de gasto excesivo y fronteras abiertas.

"Los demócratas instauraron a un comunista como alcalde de Nueva York. Han perdido el sentido común", señaló Trump, refiriéndose al triunfo del demócrata socialista Zohran Mamdani, respaldado por Bernie Sanders.

El mandatario fue más allá al afirmar que Nueva York "perdió su soberanía" con la elección de Mamdani. "Nos haremos cargo", advirtió, sin ofrecer detalles sobre las medidas que planea tomar.

Trump también lanzó una advertencia simbólica: "Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York. La decisión es clara: sentido común o comunismo".

Economía, política exterior y soberanía nacional

Durante su intervención, Trump destacó el crecimiento del empleo y los salarios, asegurando que más estadounidenses están trabajando "que en cualquier otro momento de la historia". Añadió que la inflación "se está reduciendo rápidamente" y que el combustible "volverá pronto a los dos dólares por galón".

El mandatario reafirmó su postura nacionalista al declarar que "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no va a convertirse en un país comunista. De ninguna manera. Vamos a seguir haciendo grande a nuestro país".

También subrayó el impulso a las criptomonedas y la inteligencia artificial, asegurando que el país "se ha convertido en la superpotencia de la innovación".

Además, anunció un presupuesto militar récord de un billón de dólares, destacando que el Departamento de Defensa "vuelve a ser el Departamento de Guerra".

En resumen, el presidente Donald Trump combinó en su discurso un balance económico optimista con duras críticas a los demócratas y al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien acusó de representar el "comunismo". Desde Miami, Trump reforzó su mensaje nacionalista, prometiendo mantener la soberanía, el crecimiento económico y la identidad conservadora de Estados Unidos.