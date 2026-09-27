Padre de familia, con su bebé en brazos, dispara a delincuente durante el robo de su camioneta

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un padre de familia, que sostenía a su bebé de diez meses en brazos, disparó contra un delincuente que intentó robarle su camioneta en los exteriores de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Umamarca, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho dejó gravemente herido al sospechoso del robo.

El agraviado se encontraba acompañado por sus dos hijos y un familiar menor cuando fue interceptado por varios sujetos armados. Aunque inicialmente accedió a entregar el vehículo, el hombre reaccionó usando su arma de fuego luego de escuchar un disparo por parte de los asaltantes.

Agraviado menciona que reacción fue en defensa propia

Los sospechosos llegaron en un vehículo rojo y uno encapuchado se abalanzó sobre la familia. Pese a pedir que se detuvieran por su hija, el agraviado fue empujado al suelo mientras le apuntaban a la cabeza y le suplicó que tenía a una bebé de 10 meses.

Ante los gritos de alerta por los vecinos de la zona, uno de los asaltantes efectuó un disparo. Esta acción motivó la respuesta inmediata del padre armado.

"Cuando siento el disparo, ya por protección a mi hija, lo que hice es reaccionar", explicó el agraviado respecto al uso legítimo de su arma de fuego.

El ciudadano observó el retroceso de la camioneta y procedió a disparar. El presunto delincuente, identificado como Diego Alexis Flores Rivera, resultó gravemente alcanzado por los proyectiles y fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece actualmente internado con un estado de pronóstico reservado.

Situación legal del denunciante

Posteriormente, el padre de familia fue conducido a la Comisaría PNP Mateo Pumacahua para rendir su manifestación oficial sobre las circunstancias del disparo. Pese a contar con la documentación en regla, manifestó preocupación ante una eventual detención. "Es por defensa propia", sostuvo el conductor al explicar su actuación durante las diligencias policiales.

El agraviado aseveró que el herido registra antecedentes por hechos similares en la zona. La víctima reiteró su solicitud de apoyo a las autoridades.

"Lo que yo deseo y que me puedan apoyar es que se pueda hacer justicia, porque este chico ya cayó, si no me equivoco, hace cuatro o cinco meses atrás por lo mismo", agregó el ciudadano, quien teme por la seguridad familiar.

El denunciante solicitó el respaldo de las autoridades para exigir justicia, tras señalar que el acusado ya cuenta con un amplio historial de denuncias por el mismo motivo. Asimismo, recordó que el sujeto ya había sido detenido hace unos meses por cometer delitos similares.