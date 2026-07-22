SMP: Ciudadano venezolano es asesinado de al menos 15 disparos por un presunto ajuste de cuentas

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ciudadano venezolano fue asesinado de al menos 15 disparos en plena vía pública, luego de ser perseguido por presuntos sicarios en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas tras hallar más de 20 casquillos de bala en la escena del ataque.

Asesinan venezolano con más de 15 disparos

El asesinato ocurrió en la intersección de las calles Maracaná y Zapotillo. La víctima fue identificada como Miguel Enrique Villavizar Montilla, de 33 años, quien, según las primeras investigaciones, fue correteado por varios sujetos que llegaron a bordo de un vehículo. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida de manera instantánea.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. En el lugar se encontraron más de 20 casquillos de bala, un elemento que refuerza la hipótesis de que el asesinato estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas. También llegaron peritos de criminalística junto a canes especializados para recoger todas las evidencias.

Los vecinos señalaron que el fallecido llevaba menos de un año viviendo en la zona. Además, indicaron que anteriormente trabajaba como mototaxista, pero posteriormente adquirió una motocicleta lineal con la que se desempeñaba como repartidor de delivery. También contaron que fue perseguido durante varias cuadras antes de ser alcanzado por los sicarios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato. Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán claves para reconstruir la ruta de escape de los atacantes y esclarecer este nuevo hecho de violencia que vuelve a sacudir a San Martín de Porres.

🔴🔵 San Martín de Porres: asesinan con más de 15 balazos a ciudadano venezolano.



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Crimen similar

La madrugada de ayer, un hombre de 23 años fue asesinado a balazos mientras viajaba como pasajero en un taxi por aplicativo en la antigua Panamericana Sur, a la altura del crematorio Jardines de La Paz. La víctima murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala durante el ataque.

El crimen ocurrió cuando el conductor John Mayra Colquie (35), quien trabaja con el aplicativo inDrive, realizaba un servicio de transporte. Según relató a la Policía, recogió al pasajero en un punto específico y, mientras avanzaban por la vía, un vehículo de color negro interceptó la unidad y abrió fuego contra la parte posterior izquierda del automóvil de color plata.

De acuerdo con información policial, la víctima registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión. Asimismo, se conoció que había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, por lo que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado a su historial delictivo.

De esta manera, la Policía Nacional continúa recopilando evidencias y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen. Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato de Miguel Enrique Villavizar Montilla se suma a la creciente ola de violencia que mantiene en alerta a los vecinos de San Martín de Porres.