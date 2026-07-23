Magaly Medina confiesa que está cansada de los ataques de Farfán: "Ya aburre, me da mucha risa"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la disputa pública que mantiene con Jefferson Farfán y dejó en claro que está cansada de las constantes indirectas que el exfutbolista comparte en sus redes sociales. La conductora sostuvo que esta situación ha terminado por desgastar a la audiencia y aseguró que, lejos de favorecerlo, las reacciones del exseleccionado nacional se están volviendo en su contra.

Magaly arremete contra Farfán

Durante la más reciente edición de su programa, la periodista señaló que las publicaciones de Farfán ya no generan el impacto que él buscaría. Según explicó, cada nueva respuesta provoca una ola de críticas de parte de los usuarios, quienes consideran que el exdeportista insiste innecesariamente en una controversia que, para muchos, ya perdió relevancia.

Enseguida, la 'Urraca' mostró diversos mensajes publicados por internautas que cuestionaban el comportamiento del exjugador de la selección peruana. En esas reacciones predominaban opiniones que calificaban la polémica como repetitiva y expresaban su cansancio por las constantes publicaciones. La conductora coincidió con ese sentir y afirmó que la mayoría de personas ya no respalda la forma en que Farfán enfrenta este enfrentamiento mediático.

"Ya aburre", "Ya cansa", "No soy feliz", "Hasta cuándo va a intervenir el juez", "Él se pelea solito", "Qué vergonzoso debe ser para la mamá de Farfán ese comportamiento", "Magaly debe denunciarlo por acoso", se lee en redes sociales.

Además, la figura de ATV consideró que el exfutbolista estaría cometiendo errores en el manejo de su imagen al mantener viva la controversia en redes sociales. Incluso, sostuvo que las críticas que recibe evidencian un cambio en la percepción del público y que cada nueva publicación termina alimentando comentarios desfavorables hacia él, en lugar de fortalecer su posición frente al conflicto.

"Lo cierto es que hoy, como todo este tiempo, le sale al revés, al hombre se le regresa todo. Ahora se jactó de todo lo que le dije ayer... ni caso, pero sin embargo, me dio mucha risa que le pusiera la gente todo tipo de comentarios porque él ha cerrado sus comentarios de redes sociales, no es capaz de afrontar los comentarios en redes...", expresó.

Farfán vuelve a atacar a Magaly

La nueva respuesta de Magaly llegó luego de que Jefferson Farfán publicara otro mensaje dirigido a la conductora tras la difusión de un informe sobre un supuesto incumplimiento de su servicio comunitario. En esa publicación volvió a referirse al proceso legal que ambos mantienen, lo que reavivó la polémica.

"Magaly Jesús no mientas, no te voy ganando 300 mil, ya van 450 en total, eso te pasa por sapa, porque estás asustada", escribió la 'Foquita'.

Es así que, en medio de un enfrentamiento que continúa generando titulares, Magaly Medina sostiene que el respaldo de los usuarios demuestra un cambio en la percepción del público. Mientras Jefferson Farfán mantiene sus publicaciones en redes sociales, la conductora considera que insistir en la polémica solo alimenta el rechazo y prolonga un conflicto sin señales de terminar.