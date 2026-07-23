SJM: Nuevo ataque contra bus de Nueva América deja a conductor herido tras recibir impacto de bala

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche del martes 22 de julio en San Juan de Miraflores. Un conductor de la empresa Nueva América resultó herido luego de que delincuentes dispararan contra la unidad que manejaba mientras circulaba por la avenida San Juan, a la altura del paradero 13.

Balean bus de la 'Nueva América'

La víctima fue identificada como Andrés Huaynay Riqueros, de 42 años, quien se dedicaba íntegramente a trabajar como conductor de esta empresa de transporte. Según información policial, el ataque ocurrió cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones contra la parte delantera del bus.

Producto del atentado, el chofer recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del tronco y fue trasladado de emergencia a un hospital de Villa María del Triunfo para recibir atención médica. En tanto, las autoridades constataron que la unidad presentaba seis orificios de bala, evidenciando la violencia con la que actuaron los atacantes.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional activaron un plan cerco para ubicar a los responsables del ataque y comunicaron el caso al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el atentado.

Este hecho representa un nuevo golpe contra la empresa Nueva América, una de las compañías con mayor cantidad de buses en Lima. Cabe recordar que durante el último año varios de sus conductores fueron víctimas de extorsiones y ataques armados, situación que mantiene en alerta al sector transporte.

🔴🔵 SJM: conductor de La Nueva América resulta herido tras ataque armado.



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Otro atentado contra 'Nueva América'

A inicios de junio, decenas de pasajeros que viajaban a bordo de un bus de la empresa Nueva América vivieron momentos de terror luego de que la unidad fuera atacada a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió en el sector de Pamplona Alta y, pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas.

El ataque se registró en la avenida Central, a la altura del paradero conocido como "El Hueco". De acuerdo con testigos, varios sujetos que se desplazaban en motocicletas dispararon contra el vehículo de transporte público y escaparon rápidamente antes de ser intervenidos por las autoridades. Los pasajeros quedaron en estado de shock al escuchar las detonaciones y temieron por sus vidas.

Es así que, este nuevo atentado vuelve a evidenciar la constante y reincidente violencia que enfrenta la empresa Nueva América. A inicios de junio, pasajeros vivieron momentos de terror luego de que un bus fuera atacado a balazos por presuntos extorsionadores en Pamplona Alta. Sujetos en motocicletas dispararon contra la unidad y escaparon, generando temor entre los usuarios.