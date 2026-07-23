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¡Junte explosivo!

Gisela deja abierta la posibilidad de ir al programa de Magaly: "Yo creo en el diálogo, nos sentaremos"

Las declaraciones de Gisela Valcárcel surgieron tras la entrevista entre Ethel Pozo y Magaly Medina, reavivando la posibilidad de un esperado reencuentro entre ambas conductoras.

Gisela Valcárcel no descarta ir al programa de Magaly
Gisela Valcárcel no descarta ir al programa de Magaly (Composición Exitosa)

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/07/2026

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Gisela Valcárcel volvió a referirse a Magaly Medina y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de compartir un encuentro con la conductora de espectáculos en un futuro. Sus declaraciones llegan días después de la comentada entrevista que Ethel Pozo sostuvo con la popular 'Urraca', conversación que despertó el interés del público por un posible acercamiento entre ambas figuras de la televisión peruana.

¿Gisela confirma junte con Magaly?

Durante su participación en un conocido podcast, la exconductora fue consultada sobre las palabras de su hija, quien consideró que las diferencias del pasado no deberían impedir una conversación entre ambas. Lejos de rechazar la idea, Gisela se mostró receptiva y aseguró que el diálogo siempre representa una oportunidad para encontrar coincidencias y comprender mejor a la otra persona.

En ese sentido, la popular 'Señito' explicó que nunca ha compartido la idea de cerrar definitivamente las puertas a alguien sin antes conversar. Por ello, coincidió con la reflexión de Ethel Pozo y dejó entrever que, en algún momento, podría producirse un encuentro con Magaly Medina, posibilidad que rápidamente generó expectativa entre los seguidores de ambas conductoras.

"Mira, es que cuando tú conversas con alguien encuentras más coincidencias. Yo creo en el diálogo (...) de repente algún día se dará y nos sentaremos...", expresó para 'Café con la Chevez'.

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¿Gisela enfrentará las críticas de Magaly en vivo?

Asimismo, Gisela aclaró que un eventual reencuentro no significaría dejar de lado las críticas que puedan surgir. Reconoció que la exposición pública siempre provoca opiniones divididas y consideró que ese tipo de comentarios forman parte natural del mundo televisivo, especialmente cuando se trata de figuras con una larga trayectoria.

"Quizá algún día y eso no significa que a mí las personas que hablan y me conocen un poco más no me puedan criticar, ¿no? Es parte, si la crítica es parte de un programa, pues es parte", agregó.

Finalmente, la conductora señaló que atraviesa una etapa distinta de su vida, marcada por la reflexión y la tranquilidad. "Nunca imaginé tantas cosas en mi mente y tantas cosas han pasado en los pasajes que estoy contando", concluyó.

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De esta manera, aunque todavía no existe una fecha ni un proyecto concreto para ese esperado encuentro, las declaraciones de Gisela Valcárcel reflejan una postura más abierta frente a Magaly Medina. Tras la entrevista de Ethel Pozo con la conductora de ATV, la posibilidad de verlas juntas en televisión vuelve a despertar el interés del público.

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