Cercado de Lima: Balean combi en la avenida Colonial y transportista muere tras ataque armado

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una nueva tragedia golpea al transporte público de Lima. Una combi que cubría la ruta entre la plaza 2 de Mayo y el Callao fue atacada a balazos durante la madrugada en la avenida Colonial, dejando como saldo una transportista fallecida y generando preocupación entre los conductores que recorren esta zona.

Balean combi y matan a conductora

El crimen ocurrió aproximadamente a la medianoche, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon hasta en siete oportunidades contra el vehículo. La combi era conducida por Elizabeth Arroyo Humareda, de 44 años, quien recibió dos impactos de bala en el pecho y la espalda.

Tras el ataque, la conductora fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Loayza. Sin embargo, según información policial, la transportista no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas y perdió la vida durante la madrugada, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia contra el sector transporte.

Una cobradora que acompañaba a Elizabeth Arroyo relató los momentos de terror que vivieron durante el ataque y señaló que la fallecida era su amiga desde hace varios años. Además, contó que los disparos ocurrieron cuando estaban cerca de llegar al paradero donde culminaba parte de su recorrido.

"Yo soy la cobradora, ella es mi amiga de años, me decía chiqui. Esto sucedió dos cuadras antes de llegar al paradero, yo escuché cuatro disparos y cuando se he estacionado y me doy cuenta la chica estaba que se caía y lo único que hice fue salvar a mi hija (...) y nuestra ruta es Lima-Callao", explicó.

🔴🔵 Cercado de Lima: asesinan a conductora de combi que recorre la Av. Colonial.



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Este ataque sería el primero registrado contra las combis que realizan esta ruta específica, aunque ocurre en medio de una ola de atentados contra transportistas en Lima y Callao. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con organizaciones dedicadas al cobro de cupos y extorsión a empresas de transporte público.

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar si la víctima venía siendo amenazada previamente. Mientras tanto, los trabajadores del sector exigen mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos que ponen en riesgo sus vidas durante sus jornadas laborales.

De esta manera, el ataque contra Elizabeth Arroyo se suma a una preocupante ola de violencia que afecta al transporte público en Lima y Callao. Cada vez más conductores denuncian amenazas, extorsiones y atentados armados por parte de organizaciones criminales que buscan imponer el cobro de cupos, generando temor entre trabajadores y pasajeros.