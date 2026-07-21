Comas: Hallan cuerpo calcinado y abandonado de un hombre en la vía pública

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un inquietante hallazgo generó alarma en Comas. El cuerpo calcinado de un hombre, de unos 28 años, fue encontrado en un terreno descampado ubicado detrás del colegio Divina Misericordia, en la urbanización Alameda del Pinar.

Hallazgo del cuerpo calcinado

Según los testimonios recogidos por el diario Perú21, el cuerpo habría sido abandonado alrededor de las 5:00 p. m. por presuntos sujetos desconocidos que se desplazaban en un automóvil. Los presuntos implicados ingresaron por la avenida San Carlos y habrían aprovechado la escasa iluminación y la ausencia de vigilancia en la zona para dejar el cadáver en el terreno descampado antes de darse a la fuga.

El hecho fue descubierto luego de que un mototaxista advirtiera una densa columna de humo y un fuerte olor que emanaban de la vía pública, lo que motivó a los vecinos a dar aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Este caso se suma a otro ocurrido recientemente en el mismo distrito, donde también se halló un cuerpo calcinado, lo que evidencia un preocupante incremento de la violencia y la inseguridad en Comas, uno de los distritos más poblados de la capital.

Vecinos reclaman mayor seguridad

Según informó Perú21, vecinos de la urbanización Alameda El Pinar manifestaron su preocupación por las condiciones de inseguridad que, según indicaron, existen en el sector. Señalaron que la zona carece de alumbrado público y de cámaras de videovigilancia operativas.

Los residentes también solicitaron un mayor patrullaje policial para prevenir nuevos hechos delictivos, ya que consideran que la falta de iluminación facilita la ocurrencia de actos criminales durante la noche.

Según indicaron, la ausencia de alumbrado público y de patrullaje constante convierte al sector en un punto vulnerable para la criminalidad. Incluso, algunos residentes señalaron que anteriormente se han registrado hallazgos de cadáveres y otros incidentes delictivos en el mismo lugar.

Concluidas las diligencias en el lugar del hallazgo, la Policía dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central de Lima, donde será sometido a diversos exámenes forenses para establecer su identidad y determinar las causas de su muerte. Hasta el momento, la víctima permanece como NN.

Las diligencias continuarán en los próximos días para esclarecer el crimen e identificar al hombre encontrado sin vida. En tanto, los residentes de Comas esperan que el caso del cuerpo calcinado abandonado en la vía pública sea resuelto cuanto antes.