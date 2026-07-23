Ferran Torres muestra su amor por los animales: "Me llevaría a casa cada perro que veo en la calle"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres se convirtió en el gran héroe de España al marcar el gol que aseguró el título del Mundial 2026. Sin embargo, lejos de los estadios y la euforia por la conquista, el delantero del FC Barcelona también destaca por una faceta poco conocida. Desde hace varios años mantiene un firme compromiso con el bienestar de los animales abandonados, una causa que ha integrado de manera natural a su vida cotidiana.

El alma animalista de Ferran Torres

El origen de esa sensibilidad se remonta a su infancia, cuando compartió una estrecha relación con Rex, el primer perro de su familia. Su pérdida dejó una huella imborrable en el futbolista, quien decidió rendirle homenaje con un tatuaje. Ese recuerdo se convirtió en el punto de partida de un vínculo aún más profundo con la protección y el rescate de perros sin hogar.

Con el paso del tiempo, Ferran transformó ese cariño en acciones concretas. Junto a su hermana Arantxa, aprovecha sus periodos de descanso para auxiliar perros abandonados, llevarlos al veterinario, cubrir los gastos de sus tratamientos y buscar familias responsables que les ofrezcan una nueva oportunidad. Además, utiliza el alcance de sus redes sociales para impulsar la adopción y generar conciencia sobre esta problemática.

"Creo que si dependiera de mi hermana y de mí, nos llevaríamos a casa a cada perro que viéramos en la calle", dijo Torres en una entrevista donde contaba el amor gran amor que siente por sus 3 mascotas.

Ferran como embajador para proteger animales

Su implicación también trascendió el ámbito personal. En 2021 fue nombrado primer embajador de la Wild at Heart Foundation, organización dedicada a reducir la población de perros callejeros mediante programas de rescate, esterilización y adopción. Gracias a esa labor conoció a Milo, un cachorro rescatado en Bulgaria que terminó formando parte de su hogar junto a Minnie y Lluna.

"No es solo una estrella mundial. Es amable, compasivo y realmente se preocupa por el bienestar de los animales", explicó Nikki Tibbles, fundadora de Wild at Heart Foundation.

Aunque el mundo lo celebra por el histórico gol que llevó a España a conquistar el Mundial 2026, Ferran Torres demuestra que su legado va más allá del fútbol. Su compromiso con los animales refleja una faceta solidaria y cercana, recordando que la verdadera grandeza también se construye con gestos cotidianos que cambian la vida de quienes más lo necesitan.