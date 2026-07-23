María Pía revela que Ethel Pozo podría ser el nuevo jale de ATV y sorprende a Magaly: "Nadie me consulta"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello sorprendió durante su participación en Magaly TV La Firme al deslizar la posibilidad de que Ethel Pozo esté cerca de incorporarse a ATV. Aunque dejó en claro que no se trataba de una información confirmada, su comentario tomó por sorpresa a Magaly Medina, quien reaccionó de inmediato ante la inesperada versión.

María Pía lanza dato sobre Ethel Pozo

Todo ocurrió cuando Pía fue consultada sobre un eventual regreso a la televisión. Ella descartó haber recibido propuestas para volver a la pantalla chica y explicó que, por ahora, se encuentra enfocada en otros proyectos. Sin embargo, aprovechó la conversación para compartir la impresión que, según dijo, tiene sobre el futuro de Ethel Pozo.

De acuerdo con la presentadora, su percepción es que la hija de Gisela Valcárcel podría convertirse en uno de los nuevos rostros de ATV. Incluso comentó que un reconocido productor estaría vinculado a ese supuesto proyecto y que este podría ocupar un espacio en la programación de los sábados por la noche. No obstante, insistió en que se trata únicamente de una intuición personal.

"Sabes que no, yo creo que a quien están coqueteando es a Ethel (...) Hoy día no sé por qué dije Papá Armando va producir un programa acá, creo yo, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... ustedes sí saben... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo", dijo.

¿Magaly acepta a Ethel en su canal?

Las declaraciones llamaron la atención de Magaly Medina, quien no ocultó su sorpresa ante la posibilidad. Pese a ello, aclaró que desconoce cualquier decisión relacionada con la programación del canal y aseguró que no participa en ese tipo de determinaciones. Aun así, destacó que siempre será positivo que ATV continúe fortaleciendo su oferta con nuevas producciones.

"A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente, porque uno lo que quiere es que su canal caliente en diferentes horarios; por mí que caliente las mañanas, los sábados, que caliente mediodía y sobre todo a las 8 de la noche", expresó.

Más adelante, la conversación también permitió conocer el presente profesional de María Pía Copello. La conductora confesó que atraviesa una etapa muy favorable en el mundo digital, donde ha logrado consolidar una comunidad de seguidores y captar el interés de diversas marcas para desarrollar campañas comerciales.

Es así que, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre el supuesto ingreso de Ethel Pozo a ATV, el comentario de María Pía despertó la curiosidad del público y alimentó las especulaciones sobre los próximos movimientos en la televisión peruana. Mientras tanto, la posibilidad permanece como un rumor que ha generado expectativa entre los televidentes.