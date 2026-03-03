Fiscalía inició diligencias urgentes tras la fuga de gas natural en Megantoni, Cusco

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La emergencia por una fuga en el ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco, ahora es parte de una investigación por parte de la Fiscalía. Así, lo informó la entidad la cual realiza diligencias urgentes por el hecho.

Fiscalía realiza diligencias tras fuga de gas natural

La Fiscalía ya inició el curso de las diligencias por la fuga de gas con deflagración ocurrida que ha restringido el abastecimiento de Gas Natural para los usuarios de este servicio.

El hecho ocurrió tras una explosión en el ducto ubicado en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

Ante ello, la Fiscalía indica su participación en el caso para determinar las condiciones de la rotura del ducto. Así, el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna se dirigió hacia la zona para constatar las circunstancias del hecho además de verificar los posibles impactos al ecosistema. Para esto último se dará una evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal de Cusco realiza diligencias urgentes tras la fuga de gas con deflagración ocurrida en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, provincia de La Convención. Asimismo, se verifica posibles daños... pic.twitter.com/FFSDUoNGWU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 3, 2026

El fin de estas diligencias fiscales buscan determinar las causas del accidente, identificar los posibles responsabilidades y disponer las medidas del caso.

La respuesta del Gobierno obligó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a declarar el estado de emergencia por 14 días y establecer un esquema de racionamiento de gas natural priorizando el suministro a hogares, pequeños comercios y transporte público masivo.

Por su lado, el exviceministro del Minem, Arturo Vásquez Cordano, calificó el hecho como un acto "inusual" ya que en 20 años "nunca" se había reportado un hecho similar.

Osinergmin precisó que "emergencia ha sido controlada"

En declaraciones a Exitosa, el jefe regional de Osinergmin Cusco, Ignacio Martínez, indicó que el incidente había sido controlado y se continúa fiscalizando actividades en la zona.

Martínez precisó que personal de Fiscalización de Osinergmin y representantes del MINEM se dirigieron hacia las instalaciones de la TGP los que informaron que la situación, en general, había sido controlada.

"La única información que tenemos hasta ahora es que la emergencia ha sido controlada. Hay un plan de emergencia, un plan de contingencia que tienen y, los fiscalizadores y supervisores de Osinergmin ya están en la zona también, lo que sabemos es que está controlado lo que ha sucedido y que en los siguientes días tendrá que precisarse todo", precisó.