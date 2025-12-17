Machu Picchu: CARTUC recordó que titulo de Maravilla del Mundo se obtuvo por concurso de popularidad

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, Carlos González, se refirió a la advertencia de New7Wonders respecto a la posible pérdida del título de Maravilla del Mundo de Machu Picchu y recordó que la ciudadela inca lo ganó mediante un concurso de popularidad.

UNESCO vs New7Wonders

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, González consideró que la evaluación que debería preocupar por su relevancia es la de la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que categorizó la ciudadela inca como patrimonio mundial de la humanidad.

" No podemos comparar un concurso de popularidad con un modelo de gestión de patrimonio mundial de la humanidad. En todo caso, si definitivamente , hace 20 años atrás tuvo un impacto altísimo en los flujos turísticos porque era la herramienta tecnológica que usaba la generación millenial, que era la generación predominantemente viajera en ese momento", sostuvo.

UNESO evaluará Machu Picchu

Recordó que en febrero una delegación de la UNESCO realizará la evaluación de Machu Picchu para conocer la situación real sobre la gestión y el estado del lugar. "Nosotros creemos que podríamos salir airosos de esta evaluación", reveló González.

"Ellos, lo que van a revisar es cuál es la situación de conservación, de preservación, de puesta en valor, cuál es el modelo de visita, cómo viene siendo optimizado en base a las recomendaciones que ellos han brindado a lo largo de los años, cómo se han ejecutado los diferentes estudios y las diferentes actividades de las cuales el Ministerio de Cultura informa de manera continua a UNESCO", especificó.

Detalló que se encuentran confiados en que Machu Picchu saldrá airoso de la evaluación por el trabajo que se viene haciendo para optimizar los procesos antes mencionados. Resaltó que aún hay cosas por mejorar como la venta presencial en el pueblo de la ciudadela inca, el transporte turístico, el saneamiento básico y el plan de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

"Pero estos son temas complementarios, que no afectan completamente a la monumentalidad del sitio en si mismo, pero si, definitivamente, son cosas en las que tenemos que trabajar y ahí justamente está de cuál es el involucramiento que tiene el Gobiero Regional y los gobiernos locales para cumplir con su trabajo", expresó.

Aclaró de que se trata de que las autoridades tengan una administración eficiente de los servicios de Machu Picchu en lugar de buscar manejar los ingresos.

