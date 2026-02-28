Susan Ochoa se confiesa tras el estreno de su tema 'Reina': "Está hecha para acariciar a nuestra niña interior"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Pocos artistas nacionales pueden presumir de una doble victoria en uno de los festivales musicales más importantes de esta parte del mundo como lo es Viña del Mar. Una de ellas es Susan Ochoa quien acaba de lanzar un nuevo tema en todas las plataformas el cual contiene un emotivo mensaje.

Susan Ochoa presenta su tema 'Reina'

La cantautora peruana presenta su más reciente lanzamiento musical, titulado "Reina", una composición inédita que rinde homenaje a todas las mujeres que, en algún momento de sus vidas, han atravesado experiencias difíciles y han sabido levantarse con valentía.

Con una letra profundamente emotiva y un mensaje de empoderamiento, "Reina" busca conectar con el corazón de quienes han enfrentado desafíos personales, invitándolas a reconocerse como mujeres fuertes, valiosas y resilientes. La canción transmite sensibilidad y esperanza, reafirmando el compromiso artístico de Susan Ochoa con mensajes que inspiran y transforman.

A solo pocos días para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la artista busca que su nueva interpretación pueda calar en sus seguidores. Además, marca su regreso a las baladas ya que meses atrás incursionó en la cumbia.

"Reina es una composición con la que rindo homenaje a todas las mujeres que en algún momento de su vida sufrieron viviendo alguna experiencia difícil. Esta canción está hecha para acariciar a nuestra niña interior y convertirse en nuestro himno de garra, fuerza, valor y amor hacia nosotras mismas", indicó.

Es importante precisar que 'Reina' ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales digitales. Asimismo, el videoclip oficial puede verse en el canal oficial de YouTube de la artista, donde los seguidores podrán disfrutar de una propuesta audiovisual que acompaña la fuerza y emotividad del tema.

Incursiona en la cumbia

A pesar de que en gracias a las baladas alcanzó sus dos gaviotas de plata en Viña del Mar, en noviembre del 2025 la también compositora decidió incursionar en el género tropical, específicamente en la cumbia con el "Mix Los Bomberos". Pese al cambio, la intérprete aseguró haber disfrutado la oportunidad e invitó a todos sus fans escuchar dicho tema.

"La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones. Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento. Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice", indicó aquella vez.

En resumen, Susan Ochoa anunció el estreno de su nuevo tema 'Reina' el cual es dedicado a las mujeres que vivieron momentos complicados en su vida.