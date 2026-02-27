¡Pokémon cumple 30 años y sorprende al mundo con nuevos iniciales en su décima generación Viento y Ola!

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La franquicia que marcó a varias generaciones está de fiesta. Pokémon celebra 30 años desde el lanzamiento de Pokémon Rojo y Fuego y lo hace con un anuncio que ha emocionado a millones de entrenadores en todo el mundo: la llegada de su décima generación con Pokémon Viento y Pokémon Ola y la presentación oficial de sus nuevos iniciales.

El anuncio fue realizado durante una transmisión especial por el aniversario, donde The Pokémon Company confirmó que los nuevos títulos serán desarrollados por Game Freak y llegarán en exclusiva etapa para la saga, que comenzó en 1996 bajo la idea original de Satoshi Tajiri.

Nuevos compañeros para una nueva era

Como ya es tradición en cada generación, los jugadores podrán elegir entre tres Pokémon iniciales de tipo planta, fuego y agua. En esta ocasión, los protagonistas del inicio de aventura serán:

Browt , de tipo Planta, con apariencia de pequeño ave.

, de tipo Planta, con apariencia de pequeño ave. Pombon , de tipo Fuego, un cachorro lleno de energía.

, de tipo Fuego, un cachorro lleno de energía. Gecqua, de tipo Agua, inspirado en un gecko ágil y curioso.

La presentación de estos nuevos iniciales fue uno de los momentos más comentados del evento. En redes sociales, miles de fanáticos debatieron cuál será el favorito y cómo podrían evolucionar en sus formas finales.

Viento y Ola: una región entre mar y cielo

La décima generación llevará a los entrenadores a una región inspirada en islas, océanos y fuertes corrientes de aire. Según lo adelantado, la exploración será más amplia que nunca, con zonas marítimas que podrán recorrerse de forma más libre gracias a la potencia de la nueva consola.

La temática de "Viento" y "Ola" apunta a un mundo dinámico, donde el clima y el entorno tendrán un papel importante en la aventura. Esta propuesta busca renovar la experiencia sin perder la esencia clásica que hizo famosa a la franquicia: capturar, entrenar y combatir.

Treinta años después de su nacimiento, Pokémon demuestra que sigue vigente. Con más de mil criaturas creadas y una comunidad global activa, la saga inicia una nueva etapa que mezcla nostalgia con innovación.

El 30 aniversario no solo celebra el pasado, sino que abre la puerta a una generación que promete marcar a nuevos entrenadores, tal como lo hizo aquella primera aventura en Game Boy hace tres décadas.

Tres nuevos pokémon se unen en estos 30 años de aniversario.

Un aniversario que mira al futuro

El aniversario número 30 no solo celebra la historia de Pokémon, también marca el inicio de una etapa ambiciosa. Con tecnología más avanzada y una comunidad global más activa que nunca, la franquicia apuesta por innovar sin perder su esencia clásica de aventura y amistad.