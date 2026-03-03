CONAR confirma favorecimiento a Alianza Lima: VAR intervino irregularmente en duelo ante UTC

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre UTC y Alianza Lima parecer no tener cuando acabar. Y es que tras la victoria por la mínima diferencia por parte de los blanquiazules, el cuadro local presentó un reclamo formal exigiendo la nulidad del partido y su inmediata reprogramación tras considerar que hubo una intervención no contemplada en el reglamento.

CONAR confirma favorecimiento del VAR a Alianza Lima

A solo horas de que la directiva cajamarquina, a través de su presidente Osías Ramírez, diera a conocer sobre esta queja, la CONAR utilizó sus redes sociales para publicar los audios y videos de este polémico encuentro los cuales confirman un grave error por parte de los jueces encargados del videoarbitraje.

En este clip se logra observar y escuchar como Micke Palomino sigue de cerca la jugada protagonizada por Federico Girotti y Piero Serra donde el balón termina saliendo detrás del arco defendido por Ángelo Campos.

Al no haberse percatado sobre quien fue el último jugador en tocar la pelota, este solicita apoyo de los referís del VAR quienes tras unos segundos de consulta indican que había sido tiro de esquina a pesar de que fue el 99 íntimo quien había tocado el esférico.

Esto video demuestras que hubo una intervención irregular del videoarbitraje el cual solo debe participar en cuatro situaciones específicas donde ninguna de ellas es un tiro de esquina.

¿Podrá anularse el partido entre UTC y Alianza Lima?

Luego del pedido del presidente de UTC, Winston Reátegui, exjefe de la CONAR, fue consultado sobre esta solicitud la cual marcaría un precedente en el fútbol peruano. Sin embargo, el exreferí aseguró que ve bastante complicado que el partido quede sin validez ya que carece de todo sustento para ello.

Eso sí, no descartó que el club cajamarquino haga los reclamos que crea convenientes o hasta que acuda al TAS para hacer valer su posición.

"Los equipos pueden presentar sus reclamos. El hecho que presenten sus reclamos no quieren decir que sean válidos o procedentes. En este caso no es procedente y no se va dar la anulación del partido. Ellos están en su derecho de ir al TAS también, pero de ahí a que se declare procedente para anular un partido, no puede ser", expresó.

En resumen, CONAR publicó los audios y videos del UTC vs. Alianza Lima confirmando un favorecimiento para los blanquiazules tras una irregular intervención del VAR sobre los minutos finales.