Reimond Manco advierte a Piero Cari sobre la indisciplina: "Si sigues así, puedes terminar como yo"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Reimond Manco lanzó una advertencia directa a Piero Cari, joven volante de Alianza Lima, luego de que este destacara en la reciente victoria del club sobre Sport Boys por 3-1 en Matute.

Durante su programa de YouTube, A la Cama con el 'Rei', el exfutbolista reveló que el jugador de 18 años estaría incurriendo en actos de indisciplina fuera de los entrenamientos.

"Lo de Cari no es novedad. Ha sido bueno cuando despegó, generó mucha expectativa, pero luego sufrió una lesión. Tiene que trabajar más en la parte física, cuidarse, dejar de salir de noche y dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos", expresó Manco.

El exmediocampista recordó que "en el fútbol y en la vida todo se sabe", por lo que aconsejó al joven deportista mantener los pies sobre la tierra y no dejarse llevar por la fama temprana.

Manco, quien también vistió la camiseta 'blanquiazul', reconoció que Cari tiene talento y ADN aliancista, pero enfatizó que el éxito depende del compromiso personal. "Es un chico que me genera mucha ilusión y expectativa porque es un jugador muy atrevido", comentó.

Advertencia sobre la indisciplina

Durante su intervención, Manco dio detalles del comportamiento del futbolista, asegurando que debe enfocarse en lo bueno y evitar los excesos nocturnos.

"Tiene que aprender lo bueno, no lo malo. Tiene que dejar de salir, dejar de estar en encerronas, dejar de hacer ese tipo de cosas", advirtió el exjugador, al recalcar que esas actitudes pueden pasar factura a futuro.

Reimond explicó que, aunque no existan imágenes públicas de dichas situaciones, "todo el mundo se entera", y que ese tipo de conductas podrían poner en riesgo la carrera de un futbolista tan joven.

"Si no te cuidas con 17 o 18 años, estás fregado, es fregarte tu futuro", recalcó con preocupación.

Además, exhortó a Cari a tomar su carrera con seriedad y no confiarse del reconocimiento momentáneo. "El fútbol es ingrato. Hoy estás brillando en Alianza, pero si haces tontería y media, te lesionas o te bajan del equipo, terminas en un club de provincia y nadie te mira", señaló.

Una lección desde la experiencia

El exjugador del PSV Eindhoven usó su propia historia como advertencia para el joven futbolista, recordando que sus errores de indisciplina le costaron una carrera más prolongada en el extranjero.

"Todavía no tienes éxito. Acabas de despegar en Alianza, este es tu primer año. El fútbol te cambia la vida muy rápido, pero solo depende de ti mantenerte arriba", expresó Manco.

El exvolante destacó que la fama puede ser engañosa y que el verdadero desafío está en sostener el rendimiento con disciplina, humildad y trabajo constante.

Con sus palabras, Reimond Manco busca que Piero Cari reflexione y no repita los errores del pasado, demostrando que el talento, sin responsabilidad, puede no ser suficiente para alcanzar la gloria.