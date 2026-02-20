RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Alianza Lima: ¡Atención, hinchas! Se filtra la posible camiseta por los 125 años del club

Luego de días de expectativa, se filtró la indumentaria especial que alistan Alianza Lima y Nike por los 125 años de vida institucional del club. Modelo ha generado opiniones encontradas en redes.

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/02/2026

Alianza Lima quiere dejar atrás la mala campaña deportiva que viene realizando en este arranque de temporada lanzando una camiseta especial que conmemora el aniversario 125 del club. Luego de varios días de una campaña de expectativa a través de diversos medios, los íntimos y la marca que los viste ya tendrían listo este curioso modelo que dará que hablar.

En los últimos días, carteles publicitarios, portadas en diarios y publicaciones en redes sociales llevaban adelante la frase '125 al mando' la cual representaba el sentir de los hinchas. Finalmente, este viernes 20 de febrero, a horas de enfrentar a Sport Boys, se filtró en redes este modelo esperado por los aficionados.

Alianza Lima presenta novedosa camiseta por su 125 aniversario

Finalmente, se mostró en redes la camiseta especial que Alianza Lima y Nike prepararon la cual rompe con el clásico azul y blanco a bastones para pasar a franjas horizontales. Adicional a ello se logran apreciar detalles dorados en toda la prenda, el logo de la marca en rojo y el escudo conmemorativo del club.

En redes sociales se logra apreciar opiniones encontradas por parte de los seguidores blanquiazules ya muchos de ellos quieren que se vuelva a un modelo más tradicional como dicta la historia de la institución.

De momento, las plataformas oficiales del club y de Nike no han hecho el anuncio oficial, pero se espera que este llegue en las próximas horas. Como se recuerda, en este 2025 el elenco victoriano ya presentó dos indumentarias antes que esta: la clásica azul y blanco a bastones y una donde predomina el blanco con una franja azul en el miedo la cual ha calado en los aficionados.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys

Esta indumentaria se da a conocer a solo horas de lo que será el importante encuentro ante Sport Boys por la fecha cuatro del Torneo Apertura. Este encuentro será vital, no solo para seguir en los primeros lugares de la tabla, sino para definir la continuidad de Pablo Guede como entrenador del club.

Por suerte, el estratega podrá contar con el regreso de Esteban Pavez luego de su lesión y también con Jesús Castillo en el mediocampo.

En resumen, en redes sociales se filtró el nuevo modelo de camiseta de Alianza Lima por los 125 años del club el cual ha generado diversas opiniones en redes sociales.

