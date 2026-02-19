Pedro Aquino y la verdadera razón de su ausencia en Alianza Lima: No hay lesión ni conflicto con Guede

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por un complicado momento deportivo luego de quedar eliminado de la Fase 1 de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo. Posterior a ello, los íntimos no pudieron ganarle a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo agravando aún más la crisis futbolística que se vive por estos días.

Pedro Aquino y las razones de su ausencia en Alianza

Dentro de esta adversa actualidad Pablo Guede ha sido el principal apuntado por parte de la hinchada y de la misma dirigencia blanquiazul. Uno de los puntos que se le achaca es la improvisación de Gianfranco Chávez como volante central y la poca continuidad de Pedro Aquino.

El volante de la Selección Peruana llegó a mediados del 2025 como reemplazo de Erick Noriega, pero ha jugado poco y nada bajo el mando del estratega argentino. Su ausencia ha generado especulación entre los aficionados indicando que existiría una lesión o hasta una mala relación con el actual DT del club.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista Paul Pérez contó algunos de las razones para que Pablo Guede no utilice a Pedro Aquino en los partidos de Alianza Lima. En primer lugar, el hombre de prensa indicó que el mediocampista si termina los entrenamientos junto al resto de sus compañeros con total normalidad.

Alianza Lima: Pedro Aquino reveló que está bien físicamente y que no juega por decisión del entrenador. pic.twitter.com/R3SU0QsYb8 — José Varela (@theatharis) February 16, 2026

Ello luego que se filtrara que el exjugador de Sporting Cristal no realizaba los trabajos con el primer equipo con total normalidad ya arrastraba una lesión en una de sus rodillas.

"Lo que a mí me dicen y fue y lo pregunté textualmente: '¿Pedro Aquino termina los entrenamientos a la par de sus compañeros sin problemas?'. Y me dijeron de forma atajante que sí. Me dijeron que Pedro Aquino realiza los trabajos a la par de sus compañeros sin ningún problema. No es que no trabaja, no hace tal trabajo o hace de forma diferenciada, no", inició.

No hay mala relación con Pablo Guede

Otra de las posibles razones que se filtró por estos días fue que habría una mala relación entre el entrenador y el jugador. Sin embargo, el hombre de prensa descartó esta posibilidad indicando que ambos se llevan bien.

"También pregunté si tenía una buena relación con Pablo Guede y me dijeron también que sí, que no hay una mala relación con él", afirmó.

En resumen, el periodista Paul Pérez aseguró que Pedro Aquino habría sido borrado de Alianza Lima desde los incidentes ocurridos en Uruguay ya que no arrastra ninguna lesión ni está peleado con su director técnico.