Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos en Estados Unidos tras coqueteos en redes

La novela volvió a sumar un nuevo capítulo. Tras semanas de coqueteos en redes, Samahara Lobatón y Youna volvieron a acaparar miradas al reaparecer juntos en Estados Unidos, un reencuentro que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Samahara y Youna se reencuentran en EEUU

Un capítulo más en la novela favorita de sus seguidores. Esta vez, ya no fue solo una transmisión a la distancia. Se confirmó que Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos junto a su hija para reencontrarse con Yonathan Horna, padre de la menor.

El reencuentro se dio la noche del jueves 19 de febrero, luego de varias semanas de coqueteos a través de transmisiones en vivo en TikTok. Más tarde, fue el propio Youna quien compartió imágenes junto a Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram, confirmando que ambos estaban nuevamente frente a frente.

Además, la expareja realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, donde se les vio distendidos, cercanos y muy cómodos ante la mirada de miles de usuarios.

Pero Samahara no viajó sola. La influencer llegó a Estados Unidos acompañada de su pequeña Xianna y también de su madre, Melissa Klug, quien en los últimos días se ha mostrado a favor de que su hija mantenga una relación cordial con Youna, sobre todo por el bienestar de la menor.

Samahara habla de la enfermedad de Youna

Días antes del reencuentro, Samahara Lobatón conversó con un medio local y se refirió tanto a los coqueteos en redes como a la delicada situación de salud que atraviesa Youna.

"Nos llevamos bien hace tiempo, hemos decidido ponerlo en vitrina para que vean cómo nos llevamos. Sabe que lo quiero muchísimo porque es el papá de mi hija y para lo que él necesite, siempre vamos a estar para él.

Además, agregó: "Nadie está libre de esto. Es una enfermedad que le ha tocado vivir, pero sé que Dios le va a dar las posibilidades de seguir adelante, de vivir una vida larga y extensa y poder ver crecer a su hija que es lo más importante para él".

En ese mismo diálogo, Samahara fue clara al precisar que su vínculo con Youna es de amistad. "Es mi amigo", señaló, aclarando que, si bien existen diferencias entre ellos, siempre buscan resolverlas pensando en el bienestar de su hija Xianna.

