Alianza Lima: Se conoció contundente motivo por el que Ricardo Gareca no es opción para reemplazar a Pablo Guede

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las cosas en Alianza Lima no están nada bien por lo que Pablo Guede comenzó a ser cuestionado en su cargo de entrenador. Dentro de esta crisis, comenzaron a aparecer nombres de posibles reemplazos para el estratega argentino quien sería cesado si no le gana a Sport Boys.

Ricardo Gareca no llegaría a Alianza Lima

Dentro de esta baraja, apareció la posibilidad de Ricardo Gareca quien siempre ha sido bien visto desde tienda íntima. El 'Tigre' es para muchos el mejor director técnico de la historia de la Selección Peruana por lograr clasificar a Rusia 2018 y alcanzar la final de la Copa América 2019.

Sin embargo, el periodista Enrique de La Rosa descartó rotundamente esta posibilidad debido a una razón que no sorprendería a muchos. Al igual que otras personalidades del deporte, política y el espectáculo, el estratega argentino ha iniciado un proyecto en YouTube el cual está próximo a estrenarse.

Por ello, el propio Ricardo Gareca no quiere dirigir por el momento para esta dedicado al 100 % en su espacio digital. De esta manera, su nombre queda completamente fuera de toda chance para ocupar el banco íntimo.

"Se hablaba un poco, y esto lo voy hablar porque en la interna en eso se hablaba mucho sobre si es que Ricardo Gareca es opción y lo descarto totalmente. Gareca siempre les interesa, pero Gareca no quiere dirigir, es una decisión de él en todo caso. Ahora tiene un proyecto y él está en eso. Y lo de Jorge Fossati ni lo voy a hablar, porque también salió", indicó en 'Al Ángulo'.

🎙️@EnriquedelaRosa: "Se habla de si Gareca es opción, pero lo descarto totalmente; y de Fossati, ni voy a hablar".#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/81ilIPT1hL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 19, 2026

Hay otros candidatos

Con la chance del 'Tigre' dejada de lado, la directiva ya tiene otros nombres en carpeta ante una eventual salida de Pablo Guede. Una de las principales opciones estarían dentro de casa ya que Wilmar Valencia tendría todos los boletos para asumir el cargo.

El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores del club sería el estratega interino hasta conseguir otro director técnico que pueda continuar hasta final de año. Además de eso otro que apareció en el radar fue Gustavo Álvarez quien sonó anteriormente para llegar a la Selección Peruana antes de la elección de Mano Menezes.

En resumen, el periodista Enrique La Rosa indicó que Ricardo Gareca no es chance para ser entrenador en Alianza Lima ya que se encuentra concentrado en su programa de YouTube 'La Sustancia' que estrenará en marzo.