Jean Ferrari asombra al revelar el FUERTE motivo que lo llevó a irse de la 'U': "Desgaste y presión"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La historia entre Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, y Universitario Deportes fue fructífera desde su inicio en 2021 y lo llevó a 4 campeonatos consecutivos, además de dos títulos nacionales, incluyendo uno en su Centenario.

Sin embargo, esta relación llegó a su fin luego de que el también exfutbolista decidiera partir al máximo ente rector del fútbol peruano en reemplazo de Juan Carlos Oblitas. Su intempestiva salida de la 'U' arrastró una serie de especulaciones sobre la razón de ello, pero recientemente no se guardó nada y rompió su silencio para revelar el fuerte motivo.

Jean Ferrari revela las razones de su salida de la 'U'

En diálogo con el programa de YouTube 'Doble Punta', Ferrari en un inicio explicó que hoy la función que cumple en la FPF lo ha llevado a tener en claro que no representa al conjunto crema sino que a todo un país por lo que consideró que la identificación con el club va quedando en un segundo plano.

El periodista Horacio Zimmermann fue quien lo abordó consultando sobre cuál fue el motivo por el que decidió desvincularse del cuadro merengue y ponerle fin pese a que juntos habían cosechado grandes logros.

"Mi salida de la 'U' fue netamente por un tema de desgaste y de presión que tenía en los alrededores con temas políticos muy fuertes. A esto se suma la cantidad de denuncias que tuve. Porque en esto del fútbol cuando se dice: no hay que mezclar fútbol con política, muchos no lo entienden. Están muy relacionados, aunque muchos no lo acepten", señaló.

Su llegada a la FPF se pudo concretar en 2024

Además, dio a conocer que su llegada a la Federación Peruana de Fútbol pudo haberse concretado en 2024 cuando Agustín Lozano, presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, comienza a contactarse con él. Pero el escenario era distinto debido a que SUNAT y otras personas buscaron desestabilizarlo.

"Tuve 10 denuncias penales, yo estuve expuesto a que cualquiera de estos sinvergüenzas que están detrás, podían también activar ciertos temas y terminar perjudicándome. Y obviamente, primero está mi familia. Por eso yo conversé con ellos y me decía: ya está, ya pelaste todo lo que pudiste en la 'U' y ya es hora de dar un paso al costado", alegó.

En síntesis, Jean Ferrari rompió su silencio y en una entrevista con el programa 'Doble Punta' reveló las razones por las que optó por irse de Universitario y ejercer un nuevo cargo en la FPF.