Voleibolistas peruanas CONMOCIONAN al organizar POLLADA ante crisis de su club: "Estamos sufriendo"

El club Olva Latino atraviesa una complicada situación en la Liga Peruana de Vóley, debido a que más allá de que marcha en la última posición con apenas cinco victorias, ha surgido la necesidad de recaudar fondos y cubrir gastos básicos por lo que convocaron al público a que le colaboren en dicha causa.

Voleibolistas de Olva Latino organizan actividad frente a crisis

No es un secreto que el deporte de la net alta en nuestro país es muchas veces relegado y no cuenta con el respaldo necesario, aunque en los últimos años paulatinamente ese panorama intenta cambiar, la profesionalización es un eje que se avizora lejano.

En tal sentido, la escuadra de Olva Latino hoy afronta una lúgubre realidad. Fueron las mismas jugadoras del equipo de Pueblo Libre, quienes dieron a conocer que se han visto en la necesidad de organizar una actividad pro fondos para poder solventar gastos básicos como movilidades y entrenamientos.

A través de una transmisión en vivo en la red social TikTok, una de las referentes del equipo, la experimentada Mirtha Uribe, fue la encargada de evidenciar y explicar a detalle cuál es la situación económica que vive actualmente el plantel.

El voley en el Perú aún es toda una lucha. Las chicas de Olva Latino organizan una pollada para cubrir gastos por retrasos en pagos.

Mis respetos para Tita porque toma la batuta como líder.



En representación del cuadro, la apodada 'Tita' señaló que sus compañeras y ella se dan abasto para cubrir los gastos para trasladarse, aspecto que el cuadro, por ahora, no puede hacerse cargo afectando la planificación. Aunque aguardan la esperanza de que este mal momento se revierta y se regularice.

"El día sábado vamos a hacer una actividad, una pollada para recolectar ciertos fondos para nuestras movilidades y ciertos gastos porque estamos sufriendo por unos retrasos que sabemos nos van a ... el club se va a poner en línea, pero ahorita necesitamos un desahogo porque nosotras no queremos dejar de entrenar", manifestó.

La ex seleccionada nacional añadió que por tal motivo "vamos a hacer una pollada" y detalló que se desarrollará en el distrito de San Miguel. Hay que mencionar que Uribe estuvo acompañada en el live de sus compañeras Keilla Llanos y Fabiana Rojas.

Anuncio de actividad pro fondos de Olva Latino

Olva Latino en la Liga Peruana de Vóley

En paralelo a la crisis que atraviesa por el momento en el área económica, Olva Latino ocupa la última casilla en la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con 14 unidades y apenas logró una victoria en diez compromisos.

