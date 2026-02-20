"Hernán, no mientas": Salen a la luz detalles del tenso enfrentamiento entre Peña y Barcos en Alianza Lima

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que se vivió puertas adentro en Alianza Lima finalmente salió a la luz. En las últimas horas se revelaron detalles de un tenso enfrentamiento que habría tenido como protagonistas a Sergio Peña y Hernán Barcos, un cruce que remeció el camerino íntimo.

Reunión en camerinos de Alianza Lima

Todo se remonta, de acuerdo con la versión del periodista Renato Luna, a un episodio ocurrido sobre el final del año pasado, cuando el plantel íntimo decidió reunirse tras un partido ante Los Chankas CYC.

La información fue revelada en el programa Palabra de Hincha, donde el comunicador detalló que la conversación interna se dio en los camerinos, luego de que surgieran rumores sobre supuestos comentarios negativos de Hernán Barcos hacia algunos de sus compañeros.

"Sobre el final del año pasado (...), en Alianza hubo una reunión de jugadores con el plantel en camerinos", contó Renato Luna al explicar el contexto en el que se produjo el incómodo momento.

Según su relato, el malestar dentro del grupo se habría originado por versiones que señalaban que el delantero argentino habría hablado con la directiva sobre el rendimiento de algunos futbolistas, entre ellos Eryc Castillo.

Sergio Peña confrontó a Hernán Barcos

El momento más tenso, de acuerdo con la versión de Renato Luna, se produjo cuando el plantel decidió confrontar directamente a Hernán Barcos.

"Confrontaron a Hernán Barcos, diciéndole que estaba hablando con Franco Navarro hijo y que le había tirado mal a Eryc Castillo y varios más ¿Quién confrontó? Sergio Peña", manifestó Renato Luna.

En ese instante, Sergio Peña habría llamado al gerente deportivo Franco Navarro Jr. para confirmar si efectivamente existía esa conversación con el 'Pirata'.

"'Aló, Franquito, estamos acá con el plantel y está Hernán. Él dice que no ha hablado contigo, ¿es verdad?'", relató el comunicador.

Tras ello, Hernán Barcos habría negado inicialmente cualquier conversación, señalando que solo se había hablado de temas contractuales. Sin embargo, la respuesta del directivo lo habría dejado expuesto frente a sus compañeros.

"'Hernán, ¿por qué dices eso? Nosotros hemos hablado. Barcos dijo que habían hablado del contrato. "Hernán, no mientas, hemos hablado de otras cosas y no tengo más que decir", y colgó'", citó Renato Luna.

Para el hombre de prensa, ese momento fue determinante: "Ahí empezó el fuego en Alianza Lima", aseguró, describiendo ese episodio como el punto de quiebre dentro del grupo.

El periodista también reveló que la postura de Sergio Peña no fue aislada y que, por el contrario, contó con el respaldo de referentes del plantel. "Fue Sergio Peña, avalado por Carlos Zambrano y demás del plantel", afirmó Luna al explicar cómo se habría gestado la confrontación directa contra Barcos.

Finalmente, el comunicador precisó que, pese a la magnitud del cruce interno, Paolo Guerrero se mantuvo al margen de la situación y no participó en la discusión.

Así, el enfrentamiento entre Sergio Peña y Hernán Barcos dejó en evidencia que el camerino íntimo atravesó días complejos, justo cuando el equipo necesitaba máxima unión para afrontar sus desafíos.