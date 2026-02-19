Alianza Lima: Fue opción para la Selección Peruana y ahora suena para reemplazar a Pablo Guede

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para que Alianza Lima se enfrente a Sport Boys por la fecha cuatro del Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro será clave para la continuidad de Pablo Guede ya que de no obtener una victoria ante los rosados podría ser su último partido.

Sonó en la Bicolor y ahora puede llegar a Alianza

En la última edición del programa 'Modo Fútbol' en YouTube se dio a conocer una de las opciones que manera la dirigencia victoriana para convertirse en nuevo DT de los blanquiazules. De acuerdo a la información brindada por el periodista José Varela otro argentino ha llenado los ojos de Fernando Cabada y de los integrantes del Fondo Blanquiazul.

Gracias a su buen paso por el fútbol chileno dirigiendo a la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez parte como una de las opciones para convertirse en el próximo entrenador de Alianza Lima en caso se de la salida de Pablo Guede.

El exestratega de Sport Boys estuvo cerca de llegar a la Selección Peruana antes de la elección de Mano Menezes. Ahora, su regreso al fútbol peruano podría darse desde otro lado con su posible arribo a tienda victoriana.

"Pablo Guede sigue como entrenador de Alianza Lima respaldado por el área deportiva; sin embargo, en las altas esferas del club se conversa de fútbol ante esta coyuntura y definitivamente hay un entrenador que apareció en el tapete y su nombre es Gustavo Álvarez", indicó el periodista.

¡YA TIENEN UN NOMBRE! 👀 @theatharis reveló que en Alianza Lima ya estarían pensando en una opción para reemplazar a Pablo Guede.



Y @PaulPerezRioja contó que hay evaluaciones en tienda blanquiazul.



Suscríbete 👉 https://t.co/efcpw5slZc#ModoFútbol #AlianzaLima #PabloGuede pic.twitter.com/Trq5M6nyuQ — Linkeados (@Linkeados_) February 19, 2026

Están en evaluación

Debido a este mal momento del equipo blanquiazul, otros integrantes del club también penden de un hilo debido al mal momento. Tanto Franco Navarro, gerente deportivo, como Franco Navarro Mandayo, director deportivo, vienen siendo evaluados, además del propio administrador Fernando Cabada.

Así lo dio a conocer el periodista Paul Pérez complementando la información del entrenador argentino ya que no serían las únicas salidas dentro del club de La Victoria.

"Están en evaluación casi todos. Hay uno que no está en evaluación según pude conocer, ese uno es Franco Navarro papá. Están en evaluación es Franco Navarro hijo, Fernando Cabada y Pablo Guede", indicó en 'Modo Fútbol'.

En resumen, se conoció que Alianza Lima tendría en carpeta a Gustavo Álvarez para ser el reemplazante de Pablo Guede en caso no obtenga una victoria ante Sport Boys. El estratega argentino gusta dentro del Fondo Blanquiazul por lo que podría llegar al fútbol peruano en los próximos días.