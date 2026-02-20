Paolo Guerrero impacta con radical cambio de look antes de partido clave entre Alianza Lima y Sport Boys

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

No fue una jugada, ni un tanto, ni una polémica dentro del campo. Esta vez, Paolo Guerrero apareció con radical cambio de look a horas del partido clave entre Alianza Lima y Sport Boys, y de inmediato se robó toda la atención.

Paolo Guerrero y su radical cambio de look

El 'Depredador' volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por un cambio de look que dejó a más de uno en shock.

Paolo Guerrero decidió despedirse de sus característicos rulos y apareció con la cabeza completamente rapada, marcando una de las transformaciones más radicales que se le haya visto públicamente.

Durante años, su cabello rizado fue parte de su sello personal e, incluso, se animó a distintos estilos, como las recordadas trenzas africanas. Por eso, esta nueva imagen sorprendió a propios y extraños y provocó una lluvia de comentarios en redes sociales.

Paolo Guerrero impacta con radical cambio de look antes del Alianza vs Boys

Alianza Lima vs Sport Boys

Se viene una noche caliente en Matute. Alianza Lima se medirá ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura y la presión está más fuerte que nunca, pues los íntimos necesitan ganar sí o sí para calmar a la hinchada.

Además, en tienda blanquiazul ya se comenta que si el resultado no acompaña, el DT Pablo Guede podría quedar muy comprometido.

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará este viernes 20 de febrero, desde las 8 p. m., y la transmisión irá por L1 MAX y las principales cableoperadoras.

Pero eso no es todo. También podrás vivir la previa y el partido a través de Exitosa desde las 7:30 p. m., con toda la antesala, el análisis al detalle y, claro, la narración de los mejores periodistas deportivos.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos y Paolo Guerrero. Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Nicolás Da Campo, Luis Urruti, Juan David Torres, Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur.

Así, Paolo Guerrero apareció totalmente renovado, se rapó completamente la cabeza, dejó atrás sus tradicionales rulos y sorprendió a los hinchas con una de las transformaciones más radicales de su carrera, justo en la antesala del partido clave entre Alianza Lima y Sport Boys.