En el Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs U. de Chile: MINUTO A MINUTO del duelo de ida de cuartos de final de la Sudamericana

Sin Paolo Guerrero, Alianza Lima recibe a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro 'íntimo' busca un buen resultado para la vuelta en Coquimbo.

18/09/2025

Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima recibe en el estadio Alejandro Villanueva a la Universidad de Chile. El cuadro victoriano busca un buen resultado para afrontar la vuelta que se disputará en el Estadio Municipal de Coquimbo la próxima semana.

Minuto a minuto

19:26: Salen a la cancha los protagonistas del encuentro

La hinchada 'blanquiazul' hace sentir su presencia alentando a sus jugadores

Alineaciones confirmadas de ambas escuadras:

El 11 de Alianza Lima y la U. de Chile.
El 11 de Alianza Lima y la U. de Chile.

Transmisión en vivo del partido

