¡GRAN TRIUNFO! Perú venció 3-0 a Bolivia en el Sudamericano de Vóley Sub-17

Con el pie derecho. La selección peruana Sub-17 de vóley femenino derrotó 3-0 a su similar de Bolivia, en el inicio de su participación en el Sudamericano Sub-17 de de Vóley Femenino, que se lleva a cabo en nuestro país.

Perú triunfa de gran manera ante Bolivia

El Polideportivo 'Lucha Fuentes' de Villa El Salvador fue el escenario que vio triunfar a nuestro seleccionado nacional que de manera contundente demostró su poderío ante la escuadra altiplánica.

En el encuentro correspondiente por el Grupo A, el sexteto nacional se impuso sin mayores problemas al conjunto boliviano por 3-0 con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10 y ahora se pone a un paso de la clasificación a la siguiente ronda del torneo con miras al Mundial Chile 2026.

El equipo peruano, dirigido por Marcelo Bencardino, inició con algunas complicaciones el primer set, sin embargo, supo imponerse ante la escuadra de Bolivia y sacó adelante el duelo logrando derrotarla por 25-18.

Posteriormente, en el segundo set Perú no tuvo mayores complicaciones y volvió a sobresalir ante un timorato conjunto altiplánico, reflejo de ello fue el marcador 25-14. Finalmente en el tercer set, las 'matadorcitas' relucieron su mejor versión en el campo y liquidó a sus rivales con un contundente 25-10.

En la previa, del encuentro el DT de Perú, Marcelo Bencardino, habló con los medios manifestando que el equipo nacional debe "encarar cada juego como si fuese una final".

¿Cuál es el itinerario de la selección nacional de vóley?

Cabe resaltar que, tras este triunfo ante el conjunto de Bolivia, la selección peruana de vóley femenino Sub-17 deberá buscar su boleto a la siguiente ronda del torneo este jueves 18 de septiembre cuando enfrente a su clásico rival Chile, por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub-17 de de Vóley Femenino, duelo que está programado a levarse a cabo desde las 5 y 30 de la tarde.

Vale indicar que, el equipo peruano, debido a que su grupo está conformado por tan solo tres selecciones, descansará en la última fecha. Por su parte, el Grupo B está integrado por las selecciones de Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. Al respecto, en este segundo grupo Argentina derrotó 3-1 al conjunto de Venezuela.

Como vemos, la selección peruana de vóley femenino inició su participación en el Sudamericano de Vóley Sub-17 con un contundente triunfo por 3-0 ante su similar de Bolivia. El duelo se disputó en el Polideportivo 'Lucha Fuentes' de Villa El Salvador.