Poder Judicial ordena libertad de Andres Hurtado 'Chibolín' por vencimiento de plazo de prisión preventiva

El juez Walther Huayllani Choquepuma del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, ordenó la inmediata liberación de Andrés Hurtado Grados por el vencimiento del mandato de prisión preventiva. La disposición, con fecha 18 de setiembre de 2025, incluye obligaciones conferidas a Hurtado.

Juez ordena inmediata excarcelación de Andrés Hurtado

La excarcelación ordenada por el Poder Judicial (PJ) se da por el caso donde Andrés Hurtado habría contactado a la entonces jefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para favorecer al hermano menor de los Siucho, Roberto.

El futbolista necesitaba renunciar a su nacionalidad peruana para poder jugar en un equipo de fútbol extranjero. Ante ello, 'Chibolín' habría servido como intermediario para efectuar el cambio de nacionalidad de manera exprés tras indicar tener cercanía con Roxana del Águila.

"Ordena la inmediata libertad del ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados por vencimiento del mandato de prisión preventiva siempre que en su contra no obre mandato de detención vigente, cumplimiento de sentencia pendiente u orden de ubicación y captura dictada por autoridad nacional o internacional", indica el dictamen.

Ordenan liberación de Andrés Hurtado por vencimiento de prisión preventiva

La defensa legal de Hurtado, Elio Riera, habría alegado que no existía tal delito de "tráfico de influencias en cadena" pues los contactos directos que habría tenido 'Chibolín' no podían efectuar los pedidos de forma directa. Al mismo tiempo, alegó tener arraigo familiar y laboral. Sin embargo, Hurtado no consiguió su liberación.

El pasado 20 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley realizó una audiencia de revisión de prisión preventiva. En esa misma fecha, el PJ le impuso una nueva prisión preventiva que habría vencido hoy, 18 de setiembre.

Hurtado lleva dos procesos de prisión preventiva en paralelo

Actualmente, Andrés Hurtado cuenta con dos prisiones preventivas. La primera de ellas fue efectuada desde fines de octubre del 2024 por el principal caso que enfrenta 'Chibolín': tráfico de influencias junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei.

En esta primera disposición se le confiere los presuntos delitos de lavado de activos y otros. En diversas ocasiones, Hurtado presentó apelaciones para revocar la prisión preventiva impuesta en su contra sin tener éxito. En esta primera medida se le dictó 18 meses de prisión preventiva .

El segundo caso se hizo efectivó desde el pasado 20 de diciembre, por el caso 'Migraciones' por el presunto delito de tráfico de influencias.