Jairo Concha minimiza las palabras de Zambrano: "No me generó nada a mí ni a mis compañeros"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes busca su tricampeonato, siendo uno de los pocos invictos del Torneo Clausura, ubicándose de momento en el segundo lugar de la tabla. Por ello, sus jugadores intentan no distraerse, como Jairo Concha, quien asegura que las recientes declaraciones de Carlos Zambrano no mermaron en la interna de los 'cremas'.

Concentrados en el campeonato

En diálogo con GolPerú, el mediocentro habló sobre su presente, el que considera el mejor de su carrera. Además, le respondió al defensor 'íntimo', quien se refirió al actual bicampeón y sus reclamos, que acabó con la sanción contra Renzo Garcés, aludiendo que "deberían jugar vóley".

"Leí lo que dijo y es algo que yo no me meto, en esos dimes y diretes, no están para mí. El realmente dijo lo que pensaba, pero está bien. Cada quien puede decir lo que piensa, pero no me generó nada, ni a mí ni a mis compañeros", manifestó.

Con respecto a la campaña que viene cumpliendo, el mediocentro cree que es la mejor que ha tenido desde que es profesional. Esto se sostiene por el aporte goleador que ha tenido (ocho goles y ocho asistencias en todas las competencias), ayudando en más de una ocasión a la 'U' a sacar resultados positivos.

"Este es mi año que he estado más influyente, por así decirlo, que he hecho más goles, más asistencias hasta ahora, así que esperemos que vengan muchos más. Todavía falta una buena cantidad de partidos en el año, así que esperemos que se me dé para seguir ayudando al equipo con eso", indicó".

Parte del recambio en la selección

Concha se ve con más presencia en las futuras convocatorias para la selección peruana. Tras el fracaso en las eliminatorias al Mundial del 2026, el cambio generacional es una prioridad para el próximo proyecto, por lo que el centrocampista de 26 años se perfila como una de las opciones a liderar el camino al certamen del 2030.

"Me siento parte (del recambio), creo que podría ser convocado constantemente. Creo que si sigo en este nivel o si me mantengo jugando así, podría estar convocado con el técnico que vayan a traer, espero poder seguir en la selección por largo tiempo", sentenció.

De esta forma, Jairo Concha no le tomó mucho interés a las recientes declaraciones de Carlos Zambrano, su excompañero en Alianza Lima. El volante de Universitario está centrado en el tricampeonato y asegura que sus palabras no le afectaron, ni al resto del equipo.