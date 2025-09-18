Diego Elías clasificó a la final del Abierto de Egipto de Squash 2025 tras derrotar al francés Víctor Crouin

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Por un nuevo título. Diego Elías, squashista peruano disputará la final del Abierto de Egipto de Squash 2025 luego de vencer al francés Víctor Crouin por 3-1 en la semifinal del citado torneo, en un cotejo que duró 58 minutos.

Diego Elías y su pase a la final

En el primer set, el deportista nacional fue superado por su rival francés en un periodo de 13 minutos en el que logró quedarse con la victoria con el marcador 11-5. Pero lejos de amilanarse, Diego Elías demostró por qué es el número 2 del ranking mundial.

En tal sentido, en la segunda manga, el 'Puma' sacó lo mejor de sí para mejorar su performance y superó sin mayores problemas derrotó a Crouin con un contundente 11-9. Posteriormente, en el tercer set nuevamente el peruano sacó a relucir su destreza en el squash y tras la desconcentración del representante francés le ganó 11-3.

Luego, en el tramo final el squashista patrio inició con pie derecho, sin embargo, al frente se encontró con Víctor Crouin que no daba tregua inclusive en algún momento estuvo con el marcador a su favor, pero Elías terminó por llevarse este cuarto juego y ganó 11-6.

Con este gran triunfo, Diego Elías accedió a la final del Abierto de Egipto de Squash 2025 en la que se enfrentará a nada más y nada menos que al número 1 del ranking mundial, el egipcio Mostafa Asal. Este encuentro está programado para llevarse a cabo este viernes 19 de septiembre desde las 12 y 15 de la tarde.

El camino a la final del torneo

Cabe resaltar que previo a derrotar al francés Víctor Cruin en la semifinal del Abierto de Egipto de Squash 2025, Diego Elías superó 3-0 al inglés Jonah Bryant, el último miércoles 17 de septiembre, en apenas 38 minutos con los parciales 11-5, 11-8 y 11-2. Asimismo, en la ronda anterior venció al egipcio Youssef Ibrahi con un contundente 11-6, 11-5 y 11-1.

Tras obtener este último triunfo, el squashista peruano expresó lo siguiente: "Me siento muy concentrado y preparado para cada partido; mi objetivo es llegar a la final y pelear por el título".

Es así que el squashista peruano Diego Elías, luego de derrotar a su rival francés Víctor Crouin por 3-1 con parciales 5-11, 11-9, 11-3 y 11-6, clasificó a la final del Abierto de Egipto de Squash 2025 en la que enfrentará al egipcio Mostafa Asal, número 1 del ranking mundial.