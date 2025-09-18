Universitario presenta reclamo contra Sergio Peña: El '10' íntimo sería sancionado por insólito motivo

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La rivalidad entre Universitario y Alianza Lima se encuentra en el punto más críticos de los últimos años. Luego del último clásico jugado en el Estadio Monumental, la directiva crema presentó un reclamo contra el entrenador Néstor Gorosito, el vocero Tito Ordoñez y el psicólogo del club por realizar gestos obscenos a los hinchas merengues.

A eso se le suma que, gracias al informe del árbitro Jordi Espinoza, Carlos Zambrano, con 2 fechas, y Renzo Garcés, con 4, también recibieron castigos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para la institución de Ate luego de lo que se conoció en las últimas horas.

Universitario presenta reclamo contra Sergio Peña

En la última derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Matute, Sergio Peña anotó el tercero de los íntimos a través de un tiro penal. Luego de ello, el volante celebró ante los hinchas que asistieron al Alejandro Villanueva sosteniéndose las partes íntimas.

Esto no fue pasado por alto por el administrador de Universitario, Franco Velazco, quien aseguró, en charla con 'Tiempo Crema', que se ha presentado un reclamo contra el también volante de la Selección Peruana debido a este polémico gesto.

De acuerdo al mandamás crema, esta acción sería una respuesta a las recientes declaraciones de Carlos Zambrano quien los 'tildó' de llorones. Por ello, busca que desde tienda blanquiazul no vuelvan a referirse a ellos y se concentren en sus propios intereses.

"Hemos presentado el reclamo por Sergio Peña, por agarrarse los genitales públicamente a nivel nacional a través de una transmisión, porque vulnera el reglamento por ser un acto obsceno. ¿Querían meterse con nosotros? Nos da derecho a meternos con ellos. Yo no iba a presentar nada, pero sale una declaración, sale otra declaración, salen hablando de la 'U', bueno, nos da derecho a actuar de la misma manera", indicó.

Reincidencia de Zambrano y Garcés

Pero eso no es todo, ya que el directivo merengue indicó que este reclamo también alcanza a Carlos Zambrano y Renzo Garcés quienes habrían estado en una zona prohibida en el último encuentro de los blanquiazules a pesar de que se encontraban suspendidos.

"Si insisten en tener que referirse a nuestros jugadores, a nuestra institución, bueno, lo que hemos hecho es presentar un reclamo por reincidencia, y que tanto Carlos Zambrano como Renzo Garcés, haber estado indebidamente en una zona que estaba prohibida para esos dos jugadores, habiendo estado sancionados y expulsados", añadió.

