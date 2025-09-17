Luis Horna tras clasificación de Perú en Copa Davis: "Creíamos que se podía dar un buen resultado"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El extenista y capitán del equipo de Perú de la Copa Davis, Luis Horna, habló sobre la clasificación a los 'qualifiers' y otros temas al respecto. El exjugador ganador de dos títulos ATP, sostuvo que el equipo confiaba en tener un buen resultado ante Portugal, a pesar de la diferencia en el ranking.

Buse y Bueno en gran momento

Para la cabeza de la selección peruana del 'Mundial del Tenis', un gran valor para este logro fue el buen momento en el que venían Gonzalo Bueno y sobre todo, Ignacio Buse. Además, el retorno de Juan Pablo Varillas sirvió para fortalecer la mentalidad de superar al elenco luso.

"Por el momento en que venían 'Gonzo' y 'Nacho' y semanas antes cuando recibimos la noticia de que 'Juanpi' se estaba recuperando de manera positiva, la ilusión fue creciendo y la confianza se incrementó. Obviamente el resultado se da porque creíamos que se podía dar un buen resultado ante Portugal", manifestó.

El tenis peruano en el prime: ¡Victoria contundente sobre Portugal! 🇵🇪🔥🇵🇹



Magnifico. Inolvidable. Con las dos principales raquetas consolidadas, Ignacio Buse (112° ATP) y Gonzalo Bueno (205° ATP), Perú eliminó a la favorita Portugal en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. pic.twitter.com/ywql6s4ren — ipdperu (@ipdperu) September 14, 2025

Los dos principales tenistas del equipo consiguieron triunfos contra Nuno Borges, la primera raqueta portuguesa. El primero fue el batacazo de la serie y el segundo confirmó el triunfo. Sobre ello, 'Lucho' habló sobre lo que conversó con Bueno tras conseguir el 1-0 en la llave.

"Que se lo merecía, era el mensaje que le quería dar. Venía de unas semanas un poco duras en lo emocional, por terminar su relación con 'Pato' Reynoso, su entrenador los últimos cuatro años", indicó.

Sorteo de los 'qualifiers'

Luis Horna considera que hay poco tiempo para planificar una serie de la magnitud de los clasificatorios 2026. Sin embargo, cree que el equipo está en condiciones de darle pelea a cualquiera de los otros 25 equipos participantes.

"Estamos esperando al 24 de noviembre, fecha del sorteo. Nosotros casi seguro estamos en el bombo de los que no son cabeza de serie. Lo vemos con mucha ilusión. Si nos toca de local, hay poco tiempo para planificar, hablamos de seis semanas de planificación", añadió.

El caso Conner Huertas del Pino

Sobre la suspensión del tenista peruano, tras dar positivo por boldenona, el capitán del equipo peruano dijo que "ya ha hecho las averiguaciones, las facturas de lo consumido, presentó el caso y queda que la ITIA evalúe la situación".

En resumen, Luis Horna habló sobre la participación de Perú en la serie de Copa Davis ante Portugal que acabó con clasificación a los 'qualifiers'. El capitán del equipo nacional cree además, que los tenistas peruanos están condiciones de competir con cualquier rival.