Paolo Guerrero no llega al duelo contra U. de Chile por Sudamericana: La razón de su desconvocatoria

El último martes 16 de setiembre Alianza Lima dio a conocer los convocados por Néstor Gorosito para el partido de cuartos de final de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile en el Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero figuraba en la nómina, sin embargo, su ausencia en el hotel de concentración confirmaría su desconvocatoria del duelo de ida.

¿Por qué no concentró Paolo Guerrero?

Según información del periodista José Varela, el 'depredador' ha sufrido un problema muscular durante las últimas prácticas. Esto ha provocado que no esté en óptimas condiciones para el primer encuentro de esta llave, por lo que el estratega argentino habría optado no contar con él.

"Paolo Guerrero, según información preliminar, tendría una sobrecarga muscular. En la mañana no se le observó salir con la delegación a Matute, pero sí entrenó, aunque se retiró del estadio sin la ropa del club. No estará en el Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana", aseguró en sus redes sociales el comunicador.

El atacante de 41 años regresó a la actividad el último fin de semana en la derrota 4-3 ante Deportivo Garcilaso. En dicho cotejo, entró en la segunda mitad, disputando 28 minutos, los primeros desde que salió lesionado en el playoff de ida ante Universidad Católica de Ecuador por la Sudamericana.

Por querer acelerar su retorno, Guerrero forzó su recuperación participando de aquel partido, lo que finalmente fue contraproducente para él. En aquella oportunidad, sufrió un desgarro muscular y posteriormente, un esguince de tobillo que lo alejó de los terrenos de juego.

Alianza recibe a la U. de Chile

El jueves18 de setiembre a las 7.30 de la noche (hora peruana), los 'íntimos' medirán fuerzas ante los 'azules'. Ambas escuadras se vuelven a enfrentar en un torneo oficial luego de 15 años, cuando el conjunto chileno se quedó con la agónica y controversial clasificación en la llave de octavos de la Copa Libertadores 2010 (3-2 global).

Cabe precisar que para el encuentro de vuelta, los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez deberán mudarse al estadio Municipal de Coquimbo, esto por el Mundial sub 20 que se disputará en el país sureño y que tiene al Nacional de Santiago como sede principal. Además, se jugará a puertas cerradas por la sanción recibida por la Conmebol.

Con esto, Paolo Guerrero quedaría desafectado para el partido de ida ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 'depredador' habría sufrido una sobrecarga muscular, que le impide ser parte de la lista de Néstor Gorosito.