Sporting Cristal "renuncia" al Clausura: Empate sin goles ante Alianza Atlético lo aleja del título

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El buen arranque que tuvo Sporting Cristal en el torneo Clausura se desvaneció en solo tres fechas. Por la novena jornada, el equipo de Paulo Autuori recibió a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Alberto Gallardo, sin lograr romper el cero y llevándose un frustrante punto que lo aleja de la punta de la tabla.

Se le acabó la pólvora a Cristal

Los 'bajopontinos' iniciaron con solidez, volviéndose rápido en candidatos a pelear por esta segunda parte de la Liga1, sin embargo, el empate ante UTC de local fue el inicio de su debacle. Tras el parón por fecha FIFA sucumbió en la 'ciudad imperial' ante Cusco FC y en casa, no pudo ante el conjunto norteño.

Con más dominio del balón, los 'celestes' mantuvieron a raya a los sullanenses, que tuvieron más aproximaciones al arco contrario en la primera parte. el volante Joel Lupu tuvo la más clara tras un mal pase atrás de Alejandro Pósito, pero sus dos definiciones fueron al travesaño.

Por el lado de los locales, Nicolás Pasquini, pudo abrir el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina de Yoshimar Yotún. Sin embargo, el remate fue muy al medio y el golero Diego Melián no tuvo problemas para bloquearlo.

Debut poco auspicioso de Benavente

Para el segundo tiempo Paulo Autuori dispuso el ingreso del delantero brasileño Felipe Vizeu por Irven Ávila y Fernando Pacheco por Maxloren Castro. Al 66' le dio la oportunidad a Cristian Benavente, uno de los fichajes para el Clausura, sin embargo su aporte no tuvo relevancia.

Cristal lo buscó de forma incesante en la segunda parte, con un puntapié a lo Romario de Santiago González, pero la situación manifiesta que prácticamente consumó el empate fue el testarazo que desperdició el hispano-peruano. Al 84', un centro de Vizeu le quedó al 'chaval', pero un leve desvío en el travesaño cambió la dirección del balón y afectó su ejecución.

Sobre el final, Jhilmar Lora que volvió a ser considerado por el entrenador portugués, desperdició un balón que le quedó al mandarlo a la tribuna. El cotejo acabó con una discusión entre Martín Távara y jugador contrario, fruto de la frustración del rimense.

De este modo, Sporting Cristal desperdició una chance de acercarse a la punta del Torneo Clausura, tras empatar a cero con Alianza Atlético de Sullana. El cuadro del Rímac sumó su tercer partido consecutivo sin ganar, con lo que prácticamente se despide de la pelea por el título a fin de año.