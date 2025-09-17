¿Manuel Barreto dirigirá a Perú en amistosos de octubre y noviembre?: Esto es lo que se sabe

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la no clasificación de Perú al Mundial 2026, se dio a conocer que Óscar Ibáñez no continuaba más como entrenador de la selección peruana. Ahora, el nombre de Manuel Barreto, actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, ha surgido como fuerte candidato para asumir la dirección técnica de la Blanquirroja.

Manuel Barreto dirigiría a Perú en amistosos

En la reciente edición del programa de YouTube 'Doble Punta', el periodista deportivo Horacio Zimmermann dejó entrever que Barreto sería quien se ponga el buzo del combinado patrio de cara a los amistosos de las fechas FIFA pactados para disputarse en octubre y noviembre, ante Chile y Rusia.

"Te voy a contar desde el lado de la improvisación, tomaron la decisión (de destituir a Óscar Ibáñez) ya está. No era la más lógica, pero qué va a pasar lo más probable es que Barreto agarre la selección", manifestó.

En tal sentido, el hombre de prensa subrayó que otro que podría ser alternativa a entrenar a la Bicolor sería Carlos Silvestri, quien actualmente dirige a la selección nacional sub-17. Al respecto, 'Horacon' se animó a avizorar lo que se suscitaria si Barreto o Silvestri tomarán el puesto dejado por Óscar Ibáñez y como ello perjudicaría a la división de menores.

"En menores hoy por hoy tienen un preparador físico, había dos el otro era Mario Mendaña, se fue a trabajar a Melgar con Juan Reynoso (...) Si agarra Barreto o Silvestri (la selección peruana), de hecho la falta de preparador físico y de arqueros hizo que un microciclo de la sub-20 se suspenda, llamaron, convocaron y dijero: 'No, ya no va a ver'", manifestó Zimmermann.

El problema de las divisiones menores

Horacio Zimmerman cuestionó la falta de preparador físico en las divisiones menores de la selección peruana afirmando que eso "se resuelve en una hora, en un día".

"No te puede faltar trabajo humano, te puede faltar cancha, te puede faltar algo que esté fuera de tu alcance lo que sea, no hay horario para entrenar (...) no sé, pero no te puede faltar un preparador físico.", acotó el periodista.

En consiguiente, indicó que si Barreto o Silvestre asumieran como DT de Perú "van a tener que armar un cuerpo técnico y van a desarmar menores. Arman el comando técnico interino de la selección absoluta y el fútbol de menores se va... ¿dónde está el proyecto de menores?", puntualizó.

