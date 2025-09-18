Cada vez más bajo: Selección Peruana cae en el nuevo ranking FIFA tras derrota ante Paraguay

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas con dos dolorosas derrotas: 3-0 ante Uruguay en el Centenario de Montevideo y 1-0 ante Paraguay en Estadio Nacional de Lima. Además, se tomó la decisión de que Oscar Ibáñez no continúe al frente del combinado patrio para los amistosos de octubre y noviembre.

Selección Peruana cae en el ranking FIFA

Como era de esperarse, esta fecha doble sin sumar punto alguno y con cuatro goles en contra le jugaría una mala pasara a la Bicolor. Esto se vio reflejada en la última edición del Ranking FIFA el cual se conoció en las últimas horas confirmando así que el combinado patrio sigue siendo superado por las demás selecciones de Sudamérica.

Es importante precisar que en la actualización más reciente la Selección Peruana se había posicionado en la casilla 42. Sin embargo, el equipo de todos bajó seis posiciones y ahora se encuentra en el puesto 48 solo por arriba de selecciones como Venezuela, Bolivia y Chile.

La Bicolor no se ubicaba en este puesto desde el 2016, año que fue bisagra en el camino para Rusia 2018 ya que a partir de ahí inició una racha positiva bajo el mando de Ricardo Gareca que terminó en la ansiada clasificación a la Copa del Mundo de aquel año.

La Selección Peruana terminó penúltima en las Eliminatorias Sudamericanas.

Oscar Ibáñez confirma desacuerdo entre Ferrari y Lozano

Luego de la salida de Oscar Ibáñez de la Selección Peruana, este conversó con el programa Teledeportes donde brindó detalles de su alejamiento de Videna. El campeón de la Copa Sudamericana aseguró que tenía un arreglo de palabras con Agustín Lozano para seguir al frente del combinado patrio, pero fue el director deportivo, Jean Ferrari, quien decidió que no dirigiría los amistosos de fin de este 2025.

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", indicó.

En resumen, la Selección Peruana descendió varias posiciones en el nuevo ranking FIFA luego de la derrota ante Paraguay. Ahora, el combinado patrio se ubica en la casilla 46.