Con Luis Advíncula desde el arranque: El once de Alianza Lima para enfrentar al Inter de Miami en la Tarde Blanquiazul

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima busca dejar atrás una de la semanas más complicadas de toda su historia institucional recibiendo al Inter de Miami de Lionel Messi en lo que será la Tarde Blanquiazul 2026. El encuentro cambió de horario ya que ahora se jugará a las 5:00 p.m. en Matute luego de presentar a todo el plantel ante los asistentes.

El once de Pablo Guede para la Tarde Blanquiazul

Ante la polémica instalada en los últimos días, Pablo Guede buscará una victoria para calmar las aguas en tienda victoriana por lo que mandará al mejor once posible para cumplir dicha consigna. Como se sabe, el entrenador argentino no podrá contar con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco quienes fueron separados indefinidamente del club tras ser acusados de abuso sexual desde Argentina.

Teniendo en cuenta ello, Guillermo Vizcarra será el responsable de cuidar el arco mientras que la defensa presentará cambios drásticos tras las bajas inesperadas. En el lateral derecho estará uno de los fichajes más rutilantes de este mercado de pases pues llegó procedente de Boca Juniors: Luis Advíncula.

En la banda opuesta Guede le dará la oportunidad a Cristian Carbajal dejando en la zaga central a Renzo Garcés y al uruguayo Mateo Antoni. Pese al reclamo casi unánime de los aficionados en la Serie Río de la Plata, el estratega íntimo insistirá con Gianfranco Chávez en el centro del campo al lado de Jesús Castillo.

Luis Advíncula jugará por primera vez en Matute como jugador de Alianza Lima.

El tercer volante será Alan Cantero dejando en el ataque a Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero quien será el único punta y capitán de Alianza Lima.

El mensaje de la FPF previo a la Tarde Blanquiazul

Como se recuerda, este sábado 24 de enero se realizará la presentación de Alianza Lima ante toda su gente y también la Noche Crema 2026 en el Estadio Monumental. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol compartió un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales pidiendo mesura a los hinchas de ambos equipos durante esta jornada de fútbol.

"El fútbol es una fiesta que nos une. Hoy y siempre, vivámosla con respeto, tolerancia y responsabilidad. En la cancha, en la tribuna y en la calle, el juego continúa ¡Que la violencia no nos gane!", indicaron.

En resumen, Pablo Guede enviará su mejor once posible en Alianza Lima para enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi en lo que será la Tarde Blanquiazul 2026 a jugarse en Matute.