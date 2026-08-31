Rodrigo De Paul dedica CONMOVEDOR mensaje a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia del retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina generó una inmediata reacción entre sus compañeros y excompañeros. Uno de los primeros en despedir al capitán fue Rodrigo De Paul, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para reconocer tanto su trayectoria como la relación que construyeron durante los años compartidos con la Albiceleste.

Rodrigo De Paul se pronuncia tras retiro de Messi de la selección argentina

El mediocampista recurrió a sus historias de su cuenta oficial de Instagram para destacar especialmente el compromiso de Messi con el seleccionado, su capacidad de liderazgo y la manera en la que acompañó a los distintos integrantes del plantel.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección...", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La pareja de la cantante Tini Stoesel cerró su mensaje con un reconocimiento a la figura del capitán. "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan, pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Eres eterno".

De Paul dedica conmovedor mensaje a Messi tras anuncio de su retiro de la selección argentina

El vínculo amical nacido entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi

La relación amical entre De Paul y Messi se consolidó durante el proceso de renovación que realizó la selección argentina después del Mundial Rusia 2018. Durante dicho tiempo, el mediocampista recibió su primera convocatoria a la Albiceleste en octubre de ese año en el ciclo interino de Lionel Scaloni y debutó el 11 de octubre en el amistoso que culminó 4-0 ante Irak.

Desde entonces el futbolista de 32 años comenzó a ser recurrente convocado de Argentina. Así con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más cercanos a 'La Pulga' . Juntos atravesaron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección: la Copa América de 2019, los títulos continentales de 2021 y 2024 y la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Ese vínculo también tuvo una continuidad fuera de la Albiceleste. En julio del año pasado De Paul dejó el Atlético de Madrid para sumarse a las filas del Inter de Miami donde comparte actualmente equipo con Messi.

Luego de que Lionel Messi anuncie su retiro de la selección de Argentina, uno de sus mejores amigos como lo es Rodrigo De Paul no dudó en dedicarle un conmovedor mensaje en el que dejó en claro la admiración que siente por él no solo futbolística sino también por "la calidad humana" que el actual jugador de Inter de Miami tiene.