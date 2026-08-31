Motociclista se salva de milagro tras chocar contra un bus: vehículo tenía la puerta abierta

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un motociclista en Buga, Valle del Cauca (Colombia) protagonizó un accidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El hombre, que circulaba a gran velocidad y sin casco, ignoró un semáforo en rojo y terminó chocando contra un bus de servicio público.

Lo sorprendente fue que la puerta del vehículo estaba abierta y el impacto lo proyectó directamente hacia el interior, cayendo sobre los asientos y evitando un desenlace fatal.

El accidente y la reacción

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el motociclista embiste el costado del bus y se introduce en él como si se tratara de una escena de película. Dentro del vehículo solo viajaba una pasajera, lo que evitó más víctimas. Tras el impacto, el conductor del bus pidió al joven que permaneciera quieto, pero este se levantó y, aún aturdido, se disculpó diciendo: "Perdón, estoy bien".

El hecho generó asombro entre los testigos, quienes no podían creer que el motociclista hubiera sobrevivido prácticamente ileso a un choque que pudo costarle la vida.

El contraste en la conducción

Lo más llamativo es que segundos antes del accidente otro motociclista iba a cruzar la misma intersección. A diferencia del accidentado, este llevaba casco, redujo la velocidad y miró hacia ambos lados antes de avanzar, demostrando lo que significa conducir con responsabilidad. El contraste entre ambos casos se convirtió en un ejemplo claro de lo que se debe y no se debe hacer al manejar.

La imprudencia del segundo motociclista, sin equipo de protección y a exceso de velocidad, terminó en un accidente que solo la casualidad evitó que se convirtiera en una tragedia que lamentar.

🇨🇴 Conductor de autobús en Colombia olvidó cerrar la puerta... y esa distracción terminó salvándole la vida a un motociclista pic.twitter.com/2Iyja5z6md — RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2026

El video se difundió rápidamente en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Muchos usuarios señalaron que el motociclista "nació de nuevo" gracias a la suerte de que la puerta del bus estaba abierta. Otros remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y usar casco, recordando que la mayoría de muertes en accidentes de moto se deben a la falta de protección.

Este accidente es un recordatorio de que la imprudencia al volante puede tener consecuencias fatales y que la suerte no siempre estará de nuestro lado. La insólita escena del motociclista entrando disparado a un bus por la puerta abierta recordó a muchos sobre la necesidad de conducir con cautela y responsabilidad para evitar que lo que hoy es un video viral mañana sea una tragedia irreparable.