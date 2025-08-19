Peruano de oro: Deportista César Quispe fue campeón en la Copa del Mundo de Boccia

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un peruano destacado. César Quispe Núñez, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ganó la medalla de oro en la Copa del Muno de Boccia, el último viernes 15 de agosto, en Curitiba, Brasil.

César Quispe gana la medalla de oro

El camino del triunfo para el deportista peruano no fue nada fácil. Debido a que inició su participación con un derrota en la fase de grupos, sin embargo, lejos de doblegarse, obtuvo tres victorias consecutivas y clasificó a las semifinales en la que derrotó por 8-2 al estadounidense Nick Taylor. En tal sentido, el deportista peruano llegó a la final en la clase BC4 en la que derrotó por un contundente 8-2 al británico Louis Saunders.

Tras la destacada actuación de César Quispe Núñez recibió el saludo de la presidenta del Comité Paralímpico del Perú, Lucha Villar Gálvez. "Es una de las alegrías más esperadas. Felicitaciones César. Tu empeño y constancia han dado frutos y nos has llenado de orgullo", indicó

Así fue la participación del equipo peruano

Cabe resaltar que, en la competencia en duplas, en la modalidad BC3, las peruanas Niurka Callupe y Dean Costa ocuparon el cuarto lugar tras ser derrotadas por la escuadra de Estados Unidos por el marcador de 5-2, en un duelo por la presea de bronce.

Además, en la modalidad BC4 César Quipse Núñez y Jenny Quispe Lavado disputaron el tercer puesto ante Estados Unidos, sin embargo, el equipo norteamericano obtuvo la victoria contundente por 7-2.

El siguiente objetivo del Team Perú quedará en manos de los deportistas más jóvenes quiénes buscarán destacar en los Juegos ParaPanamericanos Junior, que se llevará a cabo desde el próximo 31 de octubre al 9 de noviembre en Santiago de Chile.

¿En qué consiste el deporte de la boccia?

La boccia es una disciplina deportiva que lo practican personas en sillas de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa. Cada jugador dispone de 6 pelotas las cuales deberán lanzarlas lo más cerca posible a una pelota blanca que sirve como objetivo. A la vez intentan alejar las de sus rivales, en un ejercicio caracterizado por la precisión y tensión.

