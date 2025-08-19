Hernán Barcos posterga su retiro y anuncia su deseo de seguir en Alianza Lima: "Un añito más"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya se encuentra en territorio ecuatoriano pensando en lo que será su encuentro ante Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De momento, los íntimos parten con la ventaja que les dio el triunfo por 2-0 en Matute el pasado miércoles gracias al doblete de Alan Cantero.

Saldrán a proponer

Como ya es costumbre, Hernán Barcos fue uno de los jugadores blanquiazules más solicitados por la prensa del país norteño a su llegada a Quito. Ahí, el experimentado delantero dejó en claro que el duelo del miércoles será más que complicado ya que el rival que tendrán al frente será un hueso difícil de roer.

"Venimos a hacer un buen partido, a buscar la clasificación. Sabemos que es un partido difícil, se trata de un buen club, con un buen entrenador, pero con todo respeto buscaremos la clasificación", indicó en un inicio.

Seguidamente, el exdelantero de Gremio de Porto Alegre indicó que la altura de Quito es una ventaja para la Universidad Católica, pero que de igual forma saldrán a buscar un resultado favorable desde el primer minuto.

"Tratamos de jugar bien, de hacer las cosas bien, de no meterse atrás y salir a proponer. Nosotros jugamos bastante en la altura en Perú, esperemos que no nos afecte. Obviamente es una ventaja para ellos, pero nosotros también venimos jugando seguido en altura", añadió.

Se queda en Alianza un año más

Como se recuerda, a inicio de este 2025, Hernán Barcos utilizó sus redes sociales para indicar que esta sería su última temporada como futbolista profesional y que se encontraba feliz de retirarse siendo jugador de Alianza Lima. Con el correr de los meses, este discurso comenzó a cambiar y debido a su óptimo rendimiento dentro de la cancha y a su aceptable condición física, los hinchas pedían que el 'Pirata' postergue su adiós y se quede un año más en La Victoria.

Esta reclamo popular fue escuchado por el atacante de 41 años quien aseguró que quiere seguir vestido de azul y blanco por una temporada más y ahora todo estará en las manos de la dirigencia íntima.

"Esperemos un añito más por lo menos vamos a jugar", añadió ante la prensa peruana y ecuatoriana.

De esta manera, Hernán Barcos anunció su deseo de seguir siendo jugador profesional y permanecer por un año más como jugador de Alianza Lima por todo el 2026.