Deportivo Binacional se niega a descender: "La sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme"

Este martes 19 de agosto se conoció que por cuestiones legales, Deportivo Binacional no podrá seguir disputando la Liga1. Sin embargo, el cuadro de Juliaca se niega a descender, y emitió un comunicado en el que rechaza el fallo, por lo que apela a la intervención de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Qué dice el comunicado de Binacional?

Según la entidad juliaqueña no tardó en pronunciarse y en un documento, explica sus razones por la que considera que el fallo no es firme. El escrito precisa que aún están a la espera de realizar una impugnación de Agravio Constitucional.

" La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz", expresa el comunicado del 'Poderoso del Sur'.

En la resolución N°19 y N°6 que emitió el órgano puneño, se le revoca la decisión y la medida cautelar otorgada a Deportivo Binacional para disputar la Liga1. Por lo que expusieron, piden a la FPF que respete los plazos establecidos y las normas de orden público.

Binacional fuera de la Liga1

Por el momento, el cuadro de Juliaca no podrá disputar la próxima fecha del Torneo Clausura. Esto perjudica a quienes ya lo enfrentaron y sumaron, como Sporting Cristal y Cusco FC. Los tres puntos que no contabilizarán en la tabla, dejará como líder en solitario a Universitario de Deportes.

Sin embargo, esto no afectará a lo ocurrido durante el Apertura, y esos puntos se mantendrán. Por ende, la sanción solo se aplica para esta parte del campeonato, dejando sin efecto también los puntos que Binacional haya sumado y consumando su descenso automático.

Regreso con incertidumbre

En enero de este año, se confirmó que el elenco de Juliaca formaría parte de la primera división peruana por una medida cautelar. No obstante, la FPF mantuvo silencio, lo que generó dudas si tendría efecto o debería jugar la Liga2, como le correspondía tras descender en 2023 y no lograr el ascenso la campaña anterior.

De este modo, Deportivo Binacional se niega a perder la categoría por la vía judicial, la misma que lo regresó a la Liga1. En un comunicado, expresan que no hay firmeza en la sentencia de la Sala Civil de Puno, por lo que exhortan a la FPF a hacer cumplir con las normas.