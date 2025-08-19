Álvaro Barco inconforme con árbitro Jordi Espinoza para el Clásico: "Tiene que haber uno a la altura"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El próximo domingo 24 de agosto se disputará el Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El árbitro principal para este duelo que eligió la CONAR es Jordi Espinoza, quien no ha sido del agrado de todos en tienda 'crema', sobre todo, del director deportivo Álvaro Barco.

Mala imagen dejada en Arequipa

Para el directivo, el juez designado para este encuentro que puede ser clave en el transcurso del Torneo Clausura es un error. Según su perspectiva, para un partido de tal magnitud se necesita de un réferi experimentado, así lo hizo saber para la prensa previo al viaje de la 'U' a Brasil para la vuelta ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de un Clásico, espero equivocarme. Pero sí lo pongo en evidencia para que ustedes los periodistas puedan calibrar de qué árbitro se trata. Para nosotros es el partido más importante del año y tiene que haber uno a la altura de las circunstancias", expresó.

Sobre un caso específico, Álvaro Barco mencionó el cotejo válido por el Torneo Apertura en Arequipa entre Melgar y Alianza Lima. El resultado final fue un triunfo por la mínima de los blanquiazules, pero no estuvo exento de decisiones polémicas de Jordi Espinoza.

"Ha tenido partidos realmente muy malos. Recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo. Entonces, en ese sentido, me parece de que hay que estar atentos para que el árbitro tenga una buena presentación y que los dos clubes estén tranquilos de que el que mejor haga las cosas, pueda llevarse el partido", manifestó.

La terna completa para el Clásico

Junto a Espinoza, que este año recibió la categoría FIFA, estarán Michael Orué (primer asistente) y Jesús Sánchez (segundo asistente), ambos también FIFA. El cuarto hombre será Walter Bustamante. En la sala del VAR, estará Alejandro Villanueva, quien también está acreditado para partidos internacionales. Su asistente será Diego Jaimes.

A lo largo de la temporada 2025 de la Liga1, el juez designado para el Universitario vs Alianza Lima (5:30 en el estadio Monumental), ha dirigido 16 partidos. A los merengues los dirigió tres veces, mientras que a los blanquiazules en una ocasión.

De esta forma, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, mostró su disconformidad con Jordi Espinoza, árbitro para el Clásico del domingo. El directivo espera que su inexperiencia no afecte a ninguno de los dos equipos.