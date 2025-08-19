Binacional se va: PJ declaró fundada apelación de la FPF que lo deja fuera de la Liga 1 ¿Cómo quedará la tabla?

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El campeonato nacional está a punto de sufrir un cambio radical en su estructura luego de un fallo del Poder Judicial. De acuerdo a la reciente información, la Corte Superior de Justicia de Puno declaró fundada la apelación presentada por la Federación Peruana de Fútbol la cual declara nula la medida cautelar que devolvió a Binacional a la Liga 1.

Como se recuerda, el equipo de Juliaca acudió a la justicia ordinaria a finales del 2024 con la firme intención que volver a la primera división del fútbol peruano. Con ello, la FPF no tuvo otra opción más que acatar la decisión del órgano de justicia incluyéndolo en la competición de esta temporada.

Binacional se va de la Liga 1 tras fallo del Poder Judicial

Según este documento difundido, Binacional quedó sin autorización para competir en la Liga 1 por lo que en las próximas horas el directorio de la Federación Peruana de Fútbol se reunirá de emergencia para definir su futuro.

Con ello, el Torneo Clausura sufrirá un drástico cambio ya que uno de los equipos deberá ser retirado tras la decisión de la Corte Superior de Puno.

"Declararon fundado en parte el recurso de apelación impuesto por la Federación Peruana de Fútbol, en consecuencia, revocaron, el auto que contiene la resolución 5, fecha 6 de marzo 2025, que resuelve declarar la infundada la oposición a la solicitud de medida cautelar", indica el documento.

PJ dejó sin efecto medida cautelar en favor de Binacional.

¿Cómo queda la tabla de posiciones sin Binacional?

Ahora, las redes sociales se han inundado de cientos de hinchas que se preguntan como afectará esta decisión del Poder Judicial respecto a la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Al tener los casos de Binacional y Ayacucho FC desde el inicio del campeonato, la organización de la Liga 1 modificó el reglamento para determinar los pasos a seguir de darse su expulsión de la competencia.

Las bases indican que todos los partidos jugados por el equipo puneño en el Torneo Apertura se mantienen como tal, pero el Clausura es el que sufrirá un drástico cambio. Los partidos que ya se jugaron contra el elenco de Juliaca serán anulados, mientras que lo que le resta en el fixture no se jugarán de aquí en adelante.

Es decir, los puntos que cualquier club sumó frente a Binacional no serán contabilizados por lo que la tabla de posiciones será modificada drásticamente.

De esta manera, el Poder Judicial anuló la medida cautelar a favor de Binacional por lo que dejará de participar en la Liga 1 2025.