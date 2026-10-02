Perú vs. Canadá: hora, canal y dónde ver el amistoso por fecha FIFA

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana vuelve a las canchas este sábado 3 de octubre para enfrentar a Canadá en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes disputará su tercer encuentro de esta gira por Norteamérica, en un duelo que servirá para continuar evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Perú busca primera victoria

La Bicolor llega a este encuentro después de conseguir un empate 1-1 frente a México, resultado que permitió mostrar una mejor versión respecto a su presentación anterior. En el inicio de la gira, Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos.

El conjunto nacional intentará conseguir su primera victoria de la gira ante un combinado canadiense que viene de derrotar 1-0 a Chile. Canadá también participó en el Mundial 2026, por lo que el partido representará una nueva prueba para el plantel peruano.

¿Cuándo juegan Perú Canadá?

El partido entre Perú y Canadá está programado para este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Stade Saputo de Montreal, recinto con capacidad para más de 19 mil espectadores.

El duelo corresponde al tercer partido de la selección peruana en esta fecha FIFA, luego de los enfrentamientos ante Estados Unidos y México. Posteriormente, el equipo de Mano Menezes cerrará esta serie de amistosos contra Colombia, en Miami.

¿Dónde ver el partido?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Perú y Canadá EN VIVO por América TV y América tvGO, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión para el territorio peruano. También se podrá seguir el minuto a minuto mediante nuestra web de Exitosa.

El compromiso será una nueva oportunidad para que Mano Menezes continúe probando jugadores y variantes tácticas, mientras la selección peruana avanza en su preparación para sus siguientes desafíos oficiales. El objetivo inmediato será mantener las mejoras mostradas ante México y cerrar esta etapa de amistosos con buenas sensaciones.