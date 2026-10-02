Santiago Ormeño sobre su decisión de jugar por la selección peruana y no por México: "No me arrepiento en lo absoluto"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Santiago Ormeño volvió a referirse sobre su elección de defender los colores de la selección peruana por encima de la de México. El futbolista de 32 años que nacio en el país norteamericano, pero con raíces peruanas por su familia paterna, afirmpo que mantiene firmemente aquella ddecisión.

Santiago Ormeño no se arrepiente de haber elegido jugar por Perú

El actual delantero de Montevideo Wonderers concedió una entrevista a TV Azteca Deportes en la que recordó el momento de su primera convocatoria a la Blanquirroja y señaló que tuvo que discernir entre esa opción y la posibilidad de ser tomado en cuenta por la selección mexicana.

En ese sentido, 'Ormedeus' explicó que pese a que México es su tierra natal, su vínculo con Perú siempre estuvo presente debido a sus raíces familiares. Este lazo terminó por ser clave cuando llegó el instante de definir qué combinado representaría internacionalmente.

"A la gente le costó mucho trabajo entender que soy nacido en México y de padres, toda mi familia paterna es peruana y llegó el momento en el que me llamó primero la Selección Peruana cuando considero que estaba en un nivel en el que podría haber ido a la selección mexicana", sostuvo en un principio.

De igual manera, aclaró que el hecho de que la selección peruana decidiera apostar primero por él generó que incline su determinación por defender los colores rojo y blanco, de lo cual enfatizó no arrepentirse en lo absoluto.

"He tomado la decisión de ir con la selección peruana, no me arrepiento en lo absoluto", expresó evidenciando que no se existe arrepentimiento por haber optado vestir la camiseta del equipo patrio.

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"A la gente le costó mucho trabajo entender que soy nacido en México pero sangre Peruana" 🇵🇪#MiSelecciónAzteca #LaNuevaEra



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Apunta a un regreso próximo a la selección peruana

La selección peruana se encuentra afrontando un nuevo proceso de la mano del técnico brasileño Mano Menezes quien tiene la consigna de encontrar el equipo con el que luchará por alcanzar un cupo para la próxima Copa del Mundo 2030 cuando dispute las Eliminatorias Sudamericanas.

Por último, es necesario señalar el ariete busca aprovechar esta nueva oportunidad en el fútbol uruguayo y volver a encontrar regularidad después de un periodo complicado. Con ello afirmó que apunta a un regreso próximo al combinado nacional.

En conclusión, el actual delantero de Montevideo Wonderers, Santiago Ormeño brindó una entrevista a TV Azteca Deportes en la que se refirió acerca de su elección de jugar por la selección peruana por encima de la mexicana. "He tomado la decisión de ir con la selección peruana, no me arrepiento en lo absoluto", aseguró.