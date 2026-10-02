Portugal busca restablecer relación con Cristiano Ronaldo tras su abrupta salida de concentración

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, en plena Nations League, provocó un fuerte impacto en el fútbol portugués. La decisión del delantero, que abandonó al equipo después de no disputar el partido ante Noruega, abrió una situación inesperada alrededor de una de las figuras más importantes de la historia de la selección lusa.

Portugal busca la paz con Cristian Ronaldo tras abandonar concentración

Pese a la tensión generada durante los últimos días, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) no quiere que el vínculo con Cristiano termine de manera abrupta. Por eso, el organismo ya trabaja para intentar acercar las posiciones entre el futbolista, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus y el resto de las partes involucradas.

Vale señalar que el objetivo de los dirigentes del máximo ente rector del fútbol peruano es abordar la situación durante la próxima semana, siempre que exista la disposición del propio delantero del Al - Nassr. A través de ello se busca que las diferencias puedan ser resueltas y que la relación vuelva a desarrollar en un contexto de cordialidad.

Trascendió que el presidente del organismo, Pedro Proença, quiere organizar una reunión entre Cristiano y Jorge Jesus, entrenado de la selección de Portugal, con el objetivo de que el atacante pueda regresar a la selección y se recupere la estabilidad dentro del equipo.

Eso sí, vale mencionar que no existe confirmación oficial sobre la fecha del posible encuentro ni sobre una reincorporación inmediata del futbolista antes del próximo compromiso ante Noruega.

Quieren otro final para Cristiano Ronaldo

En la FPF tienen en cuenta que la trayectoria de Cristiano Ronaldo con Portugal merece un final mejor y no marcado por la controversia debido a todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Es necesario mencionar que el experimentado ariete es el máximo referente histórico del combinado y fue protagonista de los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 y 2025. Por ello es que desde el organismo esperan que los últimos acontecimientos no terminen provocando el final de su etapa internacional

Es así que, tras la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal luego de no disputar el partido ante Noruega por la Nations League, la Federación Portuguesa de Fútbol quiere recomponer la relación con el astro poortugués y evitar que su carrera con la selección termine marcada por los recientes acontecimientos.