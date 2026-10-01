¡Histórico! Selección de España aplasta por 13 goles contra 0 a San Marino en eliminatorias Sub-21

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección española Sub-21 logró una aplastante victoria por 13-0 frente a San Marino en el Estadio Olímpico local. Este encuentro, correspondiente a la penúltima jornada de clasificación para el Europeo 2027, consolidó al equipo en el liderato del Grupo A al alcanzar los 24 puntos.

El abultado triunfo permite a los dirigidos por David Gordo acercarse al boleto directo del torneo continental. Ahora, buscará asegurar su clasificación el próximo martes cuando enfrente a la selección de Rumanía en el estadio Can Misses, ubicado en la ciudad de Ibiza.

Dominio y protagonismo del delantero del Real Madrid

El desarrollo del partido mostró el control visitante desde los minutos iniciales. La cuenta fue inaugurada por Rodrigo Mendoza a los nueve minutos, desatando una avalancha ofensiva de 40 disparos que la selección de San Marino no pudo contener.

La figura del encuentro fue el atacante Carlos Espí, actual jugador del Real Madrid, quien firmó cinco goles en su cuenta personal. Su efectividad ofensiva permitió que España dominara las acciones por completo, yéndose al periodo de descanso con un contundente marcador favorable de cinco tantos contra cero.

Nada mal marcar cinco goles en tu debut con la #SUB21.



¡Es la noche de Carlos Espí!



🇸🇲 0-11 🇪🇸 | 74'



📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/ICaKmvCMHz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 1, 2026

La goleada histórica fue complementada con el protagonismo de Pablo García, autor de dos goles, y de Jan Virgili, quien anotó un tanto y sumó asistencias. Asimismo, el juego aéreo fue capitalizado por Jacobo Ramón y Yarek Gasiorowski, mientras que el futbolista Mario Martín también logró inscribir su nombre como goleador.

En la etapa complementaria destacó el ingreso de Xavi Espart, considerado una de las revelaciones del FC Barcelona, y el debut de Rafita. Sin embargo, la jornada culminó con la expulsión por tarjeta roja directa del jugador Jesús Rodríguez durante el tiempo de descuento final.

Selección peruana Sub-20 también se prepara ante Ecuador

En el plano local, la selección peruana de juveniles retomará la competencia con dos amistosos internacionales frente a su similar de Ecuador. Ambos partidos de preparación se llevarán a cabo en el recinto del Chubb Arena de la ciudad de Quito.

Estos partidos preparatorios están programados para el sábado 3 y el martes 6 de octubre. La Federación Peruana de Fútbol fue la institución encargada de difundir el cronograma oficial de esta doble fecha, como una fase de evaluación rumbo al próximo Sudamericano 2027.

𝗖𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 🇵🇪



Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Franco Giambavichio nos cuentan cómo viven esta nueva convocatoria mientras se preparan para los próximos amistosos de #LaBicolor Sub20 🇵🇪 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/q8Use941P8 — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 29, 2026

El estratega Thiago Kosloski aprovechará ambos cotejos para consolidar la base de futbolistas nacionales nacidos en los años 2007 y 2008. Estas exigentes pruebas son importantes para la delegación luego de lograr la presea de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.