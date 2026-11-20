20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras una acusación en su contra por un presunto abuso sexual, Carlos Zambrano fue despedido de Alianza Lima a inicios de año. Sin embargo, ha trascendido que el veterano defensa podría volver a La Victoria para la próxima temporada, luego de tener una buena campaña con Sport Boys, sobre todo en el Torneo Clausura.

El 'kaiser' pegaría la vuelta

En la reciente emisión del programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela dio a conocer que por una fuente, ha sabido que hay interés del conjunto blanquiazul en volver a contar con el zaguero. Aseguró que quien proporcionó el dato no suele falla cuando se trata del cuadro 'grone'.

"Lo que yo recibí como información, y lo que me llegó anoche es que Carlos Zambrano estaba en el radar de Alianza Lima. Me lo dio alguien que no suele fallar cuando me habla de Zambrano; de hecho, si revisan mis últimas informaciones sobre él y Alianza, siempre he sido muy acertado", sostuvo.

No obstante, precisó que la directiva de Alianza Lima tendría otro punto de vista y que por el momento no hay un acercamiento con el 'kaiser'. Señaló que la interna lo considera un jugador de calidad, pero de momento no le han presentado una oferta, además de haber interés de otro equipo de la Liga1.

"Contrastando el dato con gente de Alianza Lima, me dicen que al día de hoy no hay nada con Carlos Zambrano. Si bien es cierto que lo ven como un gran jugador, no existe una solicitud de las autoridades deportivas del club para hacer efectivo su retorno", puntualizó.

Continuidad de Zambrano en Boys en duda

Según el periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo, el zaguero de 37 años tiene un acuerdo de palabra con los rosados para seguir en 2027. No obstante, el interés blanquiazul traería abajo este pacto debido a que no existe una formalidad de por medio.

"Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con Sport Boys" escribió el comunicador en su cuenta de X.

Pese a que salió por la 'puerta falsa' de Alianza Lima, Carlos Zambrano podría volver para la temporada 2027. Así lo dio a conocer el periodista José Varela, quien citó a una fuente confiable y cercana al club íntimo, que tendría en su radar al 'kaiser'.